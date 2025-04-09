بسبب الغرامات المقررة، الكهرباء تحدد مواعيد دفع فواتير الاستهلاك

بدأت شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية تحصيل فواتير الكهرباء عن استهلاك شهر مارس.

تحذيرات وزارة الكهرباء لعدم التأخر في دفع رسوم فواتير الاستهلاك

وجدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، تحذيره للمواطنين لعدم التأخير في دفع فاتورة عدادات الكهرباء القديمة لمدة 30 يوما لعدم تطبيق غرامات تأخير بنسبة 7% من إجمالي قيمة الفاتورة في حال عدم السداد في الموعد المحدد.

تحذيرات من التأخر في دفع فاتورة مارس

وقالت الوزارة إن المواطنين الذين لم يسددوا فاتورة شهر مارس، سيواجهون غرامة بنسبة 7% إذا لم يتم الدفع قبل نهاية الشهر الجاري وفي حالة استمرار التأخر لشهر إضافي، فسيتم رفع العداد واستبداله بعداد مسبق الدفع.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لضمان تحصيل المستحقات بشكل مسبق، حتى أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه في تأخر المشترك عن دفع فاتورتي كهرباء متتاليتين يؤدي إلى فسخ التعاقد ورفع العداد نهائيًا، ما لم يقم بتسوية المديونية أو طلب تقسيطها رسميا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.