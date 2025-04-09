الأربعاء 09 أبريل 2025
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أخبار مصر

بسبب الغرامات المقررة، الكهرباء تحدد مواعيد دفع فواتير الاستهلاك

فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء

بدأت شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية تحصيل فواتير الكهرباء عن استهلاك شهر مارس.

تحذيرات وزارة الكهرباء لعدم التأخر في دفع رسوم فواتير الاستهلاك

وجدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، تحذيره للمواطنين لعدم التأخير في دفع فاتورة عدادات الكهرباء القديمة لمدة 30 يوما لعدم تطبيق غرامات تأخير بنسبة 7% من إجمالي قيمة الفاتورة في حال عدم السداد في الموعد المحدد.

تحذيرات من التأخر في دفع فاتورة مارس

 وقالت الوزارة إن المواطنين الذين لم يسددوا فاتورة شهر مارس، سيواجهون غرامة بنسبة 7% إذا لم يتم الدفع قبل نهاية الشهر الجاري وفي حالة استمرار التأخر لشهر إضافي، فسيتم رفع العداد واستبداله بعداد مسبق الدفع.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لضمان تحصيل المستحقات بشكل مسبق، حتى أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه في تأخر المشترك عن دفع فاتورتي كهرباء متتاليتين يؤدي إلى فسخ التعاقد ورفع العداد نهائيًا، ما لم يقم بتسوية المديونية أو طلب تقسيطها رسميا. 

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