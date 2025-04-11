الجمعة 11 أبريل 2025
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أخبار مصر

الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة في البحر الأحمر

البحر الأحمر
البحر الأحمر

 حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب في حركة الملاحة البحرية بالبحر الأحمر اليوم الجمعة، نتيجة نشاط الرياح الجنوبية الشرقية، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 50 إلى 70 كم/ساعة، كما يصل ارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 4 أمتار، مما يشكل خطورة على الملاحة والصيد.

الأرصاد توجه تحذيرا للمواطنين بسبب تغيرات الطقس المفاجئة

حالة الطقس غدا الجمعة 11- 04- 2025 في الفيوم

حالة الطقس اليوم في القاهرة 

 وفيما يخص حالة الطقس، أعلنت الهيئة أن البلاد تشهد طقسًا معتدل نهارًا على مناطق القاهرة الكبرى، الوجه البحري، شمال الصعيد، والسواحل الشمالية، بينما يكون حارًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

أما خلال ساعات الليل والصباح الباكر، فيسود طقس مائل للبرودة على أغلب الأنحاء، خاصة شمال البلاد والقاهرة الكبرى، شمال الصعيد، ووسط سيناء.

وبلغ متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم التالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 22 – الصغرى 13

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 19 – الصغرى 12

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 24 – الصغرى 15

شمال الصعيد: العظمى 23 – الصغرى 10

جنوب الصعيد: العظمى 28 – الصغرى 12

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