الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة في البحر الأحمر

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب في حركة الملاحة البحرية بالبحر الأحمر اليوم الجمعة، نتيجة نشاط الرياح الجنوبية الشرقية، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 50 إلى 70 كم/ساعة، كما يصل ارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 4 أمتار، مما يشكل خطورة على الملاحة والصيد.

حالة الطقس اليوم في القاهرة

وفيما يخص حالة الطقس، أعلنت الهيئة أن البلاد تشهد طقسًا معتدل نهارًا على مناطق القاهرة الكبرى، الوجه البحري، شمال الصعيد، والسواحل الشمالية، بينما يكون حارًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

أما خلال ساعات الليل والصباح الباكر، فيسود طقس مائل للبرودة على أغلب الأنحاء، خاصة شمال البلاد والقاهرة الكبرى، شمال الصعيد، ووسط سيناء.

وبلغ متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم التالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 22 – الصغرى 13

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 19 – الصغرى 12

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 24 – الصغرى 15

شمال الصعيد: العظمى 23 – الصغرى 10

جنوب الصعيد: العظمى 28 – الصغرى 12

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