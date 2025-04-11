الجمعة 11 أبريل 2025
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أخبار مصر

وزيرة التنمية المحلية تقيل سكرتير عام محافظة سوهاج بعد التحقيق في واقعة المشادة مع نائب المحافظ

منال عوض، فيتو
منال عوض، فيتو

أصدرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، قرارًا بإقالة سكرتير عام محافظة سوهاج، وذلك بناءً على التحقيقات التي أجرتها الوزارة بعد تلقى وزيرة التنمية المحلية مذكرة من اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج في واقعة المشادة التي حدثت بين نائب محافظ سوهاج والسكرتير العام للمحافظة اليوم الجمعة خلال افتتاح محافظ سوهاج لمسجد الكوامل.

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وأكدت وزيرة التنمية المحلية علي أنه لم يتم مراعاة حرمة بيوت الله، والتواجد في ساحة المسجد عقب الافتتاح، مؤكدة على ضرورة التزام جميع العاملين في أجهزة الإدارة المحلية بمختلف المحافظات بمقتضيات الواجب الوظيفي، والالتزام بمدونة السلوك الوظيفي واللوائح والتعليمات المنظمة خلال أداء العمل في الوظيفة العامة.

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