الخميس 10 أبريل 2025
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خارج الحدود

استمرت أكثر من 5 ساعات، جلسة مباحثات مصيرية بين أمريكا وروسيا فى إسطنبول بتركيا

ترامب وبوتين، فيتو
ترامب وبوتين، فيتو

انتهت جلسة المحادثات الروسية الأمريكية في قصر القنصلية الروسية العامة في مدينة إسطنبول التركية، والتى استمرت لمدة 5 ساعات ونصف الساعة.

جلسة مباحثات روسية أمريكية فى تركيا

ووفق شبكة روسيا اليوم الإخبارية، أنه عقب انتهاء جلسة المحادثات الروسية الأمريكية، غاد الوفد الأمريكي مقر قنصلية موسكو فى إسطنبول، بينما ستتأخر مغادرة الوفد الروسي المبنى.

وكان الوفد الأمريكى وصل فى وقت سابق اليوم، إلى مبنى القنصلية الروسية في إسطنبول لإجراء مباحثات مع الوفد الروسي برئاسة سفير موسكو لدى واشنطن ألكسندر دارتشييف، الذي سبق ووصل إلى مقر اللقاء.

القنصلية الروسية فى إسطنبول، فيتو
القنصلية الروسية فى إسطنبول، فيتو

وترأس الوفد الأمريكي نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الأوروبية والأوراسية، سوناتا كولتر، وترأس الوفد الروسي سفير موسكو في واشنطن ألكسندر دارتشييف، بحضور ممثلين عن وزارتي الخارجية في البلدين.

أهداف المباحثات الروسية الأمريكية

وتمحور المباحثات الروسية الأمريكية، حول سبل إزالة العقبات الفنية وتطبيع العمل الدبلوماسي بين البلدين، وتركز على تحسين ظروف عمل الدبلوماسيين، وحل القضايا اللوجستية والإدارية.

وكان الجانبان قد عقدا جولة أولى من مباحثات تطبيع العمل الدبلوماسي في 27 فبراير الماضي في مقر القنصلية الأمريكية بإسطنبول.

وبين القضايا المطروحة استعادة الممتلكات الدبلوماسية المجمدة، واستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين.

وأشار رئيس الوفد الروسي، إلى أن التواصل بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب أدى إلى تحقيق بعض التقدم، مثل ضمان الخدمات المصرفية للبعثات الدبلوماسية، وتحويل المساهمات الروسية إلى المنظمات الدولية، لافتا إلى "تقدم محدود" في تسوية قضايا التأشيرات، وتخفيف قيود السفر المتبادلة.

فيما أكدت الخارجية الأمريكية أن مسائل الأمن ونزاع أوكرانيا لن تكون على جدول أعمال هذه الجولة من المباحثات، فيما صرحت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية تامي بروس بأن أي تطبيع للعلاقات بين واشنطن وموسكو لن يحدث إلا بعد تحقيق "السلام بين روسيا وأوكرانيا".

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