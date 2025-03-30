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خارج الحدود

ترامب يخطط لإجراء محادثة جديدة مع بوتين متوعدا برسوم جديدة على النفط الروسي

ترامب،فيتو
ترامب،فيتو

أفادت وسائل إعلام اليوم الأحد، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخطط لإجراء محادثة جديدة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

 

وفي سياق اخر توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، بفرض رسوم جمركية إضافية على جميع خامات النفط الروسي في حالة عدم التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا.

وأفاد ترامب بأن الرسوم الجمركية على النفط الروسي ستتراوح بين 25% و50%.

 

وأضاف ترامب في مقابلة مع شبكة (إن.بي.سي نيوز) أنه شعر بغضب شديد و"استياء" عندما انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مصداقية قيادة نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.


وكشف الرئيس الأمريكي إنه يعتزم التحدث إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال الأيام المقبلة.

 

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