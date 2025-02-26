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خارج الحدود

الكرملين: هناك تفاهم على ضرورة عقد لقاء شخصي بين بوتين وترامب

بوتين وترامب، فيتو
بوتين وترامب، فيتو

أعلن الكرملين، أن روسيا تظل مهتمة بمشاريع التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة في مختلف المجالات
 

لقاء بوتين وترامب

وقال الكرملين في بيان اليوم الأربعاء: هناك تفاهم على ضرورة عقد لقاء شخصي بين  بوتين وترامب لكن لا تفاصيل محددة حتى الآن.

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بوتين يرحب بالتعاون مع واشنطن بشأن المعادن النادرة

وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن احتمال لقائه القريب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لبحث سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا. 

وأكد ترامب، خلال تصريحاته للصحفيين، أنه يعمل بجد لتحقيق السلام، معربًا عن اعتقاده بأن كلًا من بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يرغبان في وقف القتال.

مفاوضات إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية 

وتأتي هذه التصريحات  بعد عقد  محادثات أولية في السعودية بين مسؤولين روس وأمريكيين  خلال الأيام الماضية، ضمن الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء النزاع المستمر. 

ومن جانبه، أشار بوتين إلى أهمية العمل على حل القضايا الرئيسية، بما في ذلك الأزمة الأوكرانية، مؤكدًا أن مجرد الاجتماع مع ترامب ليس كافيًا. 

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