الصين ترحب بمكالمة بوتين وترامب: خطوة ضرورية لتحقيق السلام في أوكرانيا

رحبت الخارجية الصينية بالمكالمة الهاتفية بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب أمس الثلاثاء، واعتبرتها خطوة ضرورية لتحقيق السلام في أوكرانيا.

مكالمة بوتين وترامب خطوة ضرورية لتحقيق السلام في أوكرانيا



وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، ماو نينج: "دعت الصين منذ البداية إلى حل الأزمة في أوكرانيا من خلال الحوار والمفاوضات. نرحب بجميع الجهود التي تقود إلى وقف إطلاق النار ونعتبر ذلك خطوة ضرورية لتحقيق السلام".

وأجرى الرئيسان فلاديمير بوتين ودونالد ترامب أمس الثلاثاء مكالمة وصفت بـالتاريخية استمرت ساعتين ونصف، وكرّساها لوضع النقاط على الحروف في سبل إنهاء أزمة أوكرانيا.

وأعلن الكرملين في أعقاب المكالمة عن قبول الرئيس بوتين اقتراح وقف قصف مواقع الطاقة والبنى التحتية الأوكرانية 30 يوما وتبادل 175 أسيرا مقابل 175، تمهيدا لمفاوضات أعمق.

كما تعهد نظام كييف بعدم استهداف المناطق المدنية في روسيا 30 يوما، فيما يبقى قرار استسلام قواته المحاصرة على أطراف مقاطعة كورسك معلقا، بعد المهلة التي منحها الرئيس بوتين.

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