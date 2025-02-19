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خارج الحدود

الكرملين يكشف الوقت المحتمل لانعقاد قمة بوتين وترامب

بوتين وترامب، فيتو
بوتين وترامب، فيتو

أشار الكرملين إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيحدد وفد التفاوض الروسي مع الولايات المتحدة بعد أن تسمى واشنطن وفدها، وذلك في إطار تسوية الأزمة الأوكرانية والحرب مع روسيا بعدما التقى وزيري خارجية البلدين أمس في السعودية.

 التحضير لعقد القمة بين بوتين وترامب 

ولفت الكرملين إلى أن تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي بشأن التسوية المحتملة متناقضة. 

وحول لقاء الرئيسيين، لفت الكرملين إلى إن التحضير لعقد القمة بين بوتين وترامب سيستغرق وقتً ولن يتم بالسهولة اللازمة في أي وقتٍ قريب.

وأشار الكرملين إلى إن المحادثات مع الولايات المتحدة خطوة مهمة للغاية للتسوية المستقبلية بشأن أوكرانيا.

وكشف الكرملين عن أن انعقاد القمة بين الرئاسية بين بوتين وترامب  محتمل لها أن تتم خلال الأيام العشرة المقبلة قبل نهاية فبراير أو في وقت لاحق بعد ذلك، حيث لا شيئ مؤكد بعد.

 روسيا والولايات المتحدة بحثا بشكل أساسي العلاقات الثنائية في الرياض

ولفت الكرملين إلى إن روسيا والولايات المتحدة بحثا بشكل أساسي العلاقات الثنائية في الرياض، حيث استضافت المملكة أول اجتماع أمريكي روسي منذ سنوات على مستوى كبار دبلوماسي البلدين منذ حرب أوكرانيا.

في تنويه آخر، قال الكرملين إن الحكومة الفرنسية في باريس لم تتواصل مع موسكو بعد بشأن رغبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتحدث مع بوتين.

 إجراء الانتخابات في أوكرانيا

أضاف الكرملين بأنه لا يمكن  لواشنطن وموسكو اتخاذ أي قرار بشأن إجراء الانتخابات في أوكرانيا، مشيرًا إلى إن استعادة علاقات روسيا والولايات المتحدة ضرورية بعد أن ألحقت بها الإدارة الأمريكية السابقة لجو بايدن الضرر عمدًا.

 

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الكرملين الولايات المتحدة واشنطن تسوية الأزمة الأوكرانية روسيا السعودية

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