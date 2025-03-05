الأربعاء 05 مارس 2025
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خارج الحدود

نصف ساعة بالطائرة ونتفق، رئيس بيلاروسيا يدعو بوتين وترامب وزيلينسكي لإجراء محادثات في بلاده

بوتين وألكسندر لوكاشينكو،
بوتين وألكسندر لوكاشينكو، فيتو

ودعا الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، رؤساء روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا إلى بيلاروسيا لإجراء محادثات في بلاده.

وقال لوكاشينكو، "نحن بحاجة إلى التفاوض. إذا كنت تريد، تعال، إنه قريب... نصف ساعة بالطائرة، تعال، سنجلس بهدوء، دون ضوضاء، دون صراخ، سنتفق. لذا أخبر ترامب، أنا في انتظاره هنا مع بوتين وزيلينسكي".

وأضاف أن زيلينسكي "أطلق العديد من الوعود، وأهمها إنهاء الصراع، لكنه في الواقع جعل الوضع أسوأ. لقد أوصل زيلينسكي الصراع في أوكرانيا إلى مستوى غير عادي".


وأشار لوكاشينكو  إلى أن زيلينسكي ارتكب عدة أخطاء بسبب قلة خبرته. لكن الرئيس البيلاروسي أوضح أنه كان بإمكانه تجنبها لو لم يتسرع وأستمع إلى توصيات الخبراء.

يعتقد الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أن فلاديمير زيلينسكي سيخسر الانتخابات الرئاسية الأوكرانية في حال تمت الفترة المقبلة، كون التأييد الشعبي له منخفض جدا.


وتابع في مقابلة مع المدون الأمريكي ماريو نوفال، نشرها على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، "لم يكن لدى زيلينسكي قط 40%، ولديه الآن من 14 إلى 17%، وليس 57% كما يقولون".


وأكد أن "نسبة التأييد الشعبي له الآن من 14 إلى 17 بالمئة وسوف يخسر هذه الانتخابات".


وتابع، "كان الوعد الأكثر أهمية هو إنهاء الحرب. لكنه في الواقع فعل كل ما بوسعه لتأجيج نار الحرب".

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