الأربعاء 09 أبريل 2025
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اكتشاف سلالة بشرية مجهولة في ليبيا

رفات بشرية
رفات بشرية

أجرى فريق بحثي دولي من معهد ماكس بلانك الألماني بالتعاون مع جامعتي فلورنسا وروما سابينزا الإيطاليتين دراسة علمية حديثة، والتي كشفت عن وجود سلالة بشرية غير معروفة سابقا في إفريقيا، تعود إلى الحقبة التي بدأت فيها المجموعات البشرية الحديثة بالانتشار خارج القارة السمراء قبل 50 ألف عام.

سلالة بشرية مجهولة تكشف أسرار سكان شمال إفريقيا

 

وقام فريق  العلماء  بتحليل الحمض النووي لرفات امرأتين عثر عليهن في ملجأ "تاركوري" الصخري بقلب الصحراء الليبية.


وتعود هذه الرفات إلى الفترة المعروفة جيولوجيا باسم "العصر الرطب الإفريقي" أو "الصحراء الخضراء"، عندما كانت المنطقة عبارة عن سافانا مزدهرة بين 14500 و5000 عام مضت.

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وتكشف الدراسة أن الصحراء الكبرى - التي تُعرف اليوم بأنها أكبر صحراء حارّة في العالم - كانت في ذلك الزمن تتكون من مسطحات مائية شاسعة وغابات خضراء، مما وفر بيئة مثالية للاستقرار البشري وتربية المواشي. وتثير هذه المفارقة التاريخية تساؤلات مهمة حول قدرة التغيرات المناخية على إعادة تشكيل خريطة الحضارات البشرية."

وأظهرت التحليلات الجينية للرفات المكتشفة مفاجأة علمية كبرى: وجود سلالة بشرية فريدة في شمال إفريقيا، ظلت معزولة جينيا عن نظيراتها في جنوب الصحراء الكبرى منذ نحو 50 ألف عام. وهذه النتائج تدحض النظرية السابقة حول وجود تبادل جيني بين المنطقتين خلال تلك الحقبة.

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شمال أفريقيا الصحراء الليبية تحليل الحمض النووي

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