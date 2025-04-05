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خارج الحدود

مصر تدين الهجوم على بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى

الدكتور بدر عبد العاطى
الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية، فيتو

أدانت جمهورية مصر العربية الهجوم الذى استهدف بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى "مينوسكا" جنوب شرق البلاد، مما أسفر عن مقتل أحد أفراد البعثة من جمهورية كينيا.

 

عمليات حفظ السلام الأممية

 وأكدت مصر فى بيان لوزارة الخارجية والهجرة موقفها الثابت الرافض لاستهداف بعثات حفظ السلام الأممية، وتجدد دعمها للدور الهام الذي تقوم به بعثة "مينوسكا" وسعيها لإحلال السلام والاستقرار، وللدول المساهمة في عمليات حفظ السلام الأممية، كما تتقدم مصر بأصدق التعازي لحكومة وشعب جمهورية كينيا الصديقة لمقتل أحد أفراد البعثة من كينيا.

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بعثة الأمم المتحدة أفريقيا الوسطى كينيا حفظ السلام الأممية

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