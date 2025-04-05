مصر تدين الهجوم على بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى

أدانت جمهورية مصر العربية الهجوم الذى استهدف بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى "مينوسكا" جنوب شرق البلاد، مما أسفر عن مقتل أحد أفراد البعثة من جمهورية كينيا.

عمليات حفظ السلام الأممية

وأكدت مصر فى بيان لوزارة الخارجية والهجرة موقفها الثابت الرافض لاستهداف بعثات حفظ السلام الأممية، وتجدد دعمها للدور الهام الذي تقوم به بعثة "مينوسكا" وسعيها لإحلال السلام والاستقرار، وللدول المساهمة في عمليات حفظ السلام الأممية، كما تتقدم مصر بأصدق التعازي لحكومة وشعب جمهورية كينيا الصديقة لمقتل أحد أفراد البعثة من كينيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.