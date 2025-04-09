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ارتفاع عدد ضحايا انهيار سقف الملهى الليلي في الدومينيكان إلى 79 حالة وفاة

عمليات الإنقاذ قرب
عمليات الإنقاذ قرب الملهى المنهار، فيتو

أعلن مدير مركز عمليات الطوارئ في جمهورية الدومينيكان خوان مانويل مينديز، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار سقف ملهى ليلي في العاصمة سانتو دومينجو، إلى 79 قتيلا.

وبحثت فرق الإنقاذ عن ناجين تحت الأنقاض على مدى ساعات طويلة عقب انهيار سقف الملهى الليلي الشهير Jet Set في عاصمة جمهورية الدومينيكان.

وكان سياسيون ورياضيون من بين حاضري الحفل لحظة وقوع الكارثة. وقال مسؤولون إنه من السابق لأوانه تحديد سبب انهيار السقف.

وبينما أفيد عن إصابة عشرات رواد الملهى بإصابات مختلفة نقلوا على إثرها إلى المستشفيات للمعالجة، قال خوان مانويل مينديز مدير الطوارئ: "نفترض أن العديد ممن تحت الأنقاض لا يزالون على قيد الحياة، ولهذا لن تتراجع السلطات حتى لا يبقى هناك أي شخص عالقا".

وحسب تقارير رسمية، فإن بين المصابين روبي بيريز مغني موسيقى ميرينجي، الذي كان يؤدي حفلا موسيقيا عندما انهار السقف.

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جمهورية الدومينيكان انهيار سقف ملهى ليلي سانتو دومينجو عاصمة جمهورية الدومينيكان

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