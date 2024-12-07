الدومينيكان تعلن ضبط أكبر محاولة لتهريب المخدرات في تاريخها (فيديو)

أعلنت سلطات جمهورية الدومينيكان أنها صادرت 9.5 طن من مخدر الكوكايين في أكبر عملية ضبط للمخدرات في تاريخ البلاد.

الدومينيكان تعلن أكبر عملية ضبط للمخدرات في تاريخها

وبحسب «روسيا اليوم»، عُثر على المخدرات البالغ قيمتها 250 مليون دولار مخبأة داخل شحنة موز، وصلت إلى ميناء كوسيدو في عاصمة سانتو دومينجو، أهم ميناء بحري في البلاد.

وقال كارلوس ديفرز المتحدث باسم وكالة مكافحة المخدرات في جمهورية الدومينيكان: إن الشحنة كانت مرسلة من غواتيمالا وكانت متجهة إلى بلجيكا.

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وقال ديفرز في مؤتمر صحفي، إنه تم اعتقال عشرة مشتبه بهم.

الدومينيكان تمثل نقطة عبور رئيسية للمخدرات

وخلال العام الجاري ضبطت السلطات حتى الآن ما يقرب من 47 طنًّا من المخدرات.

وتم الإبلاغ عن ثاني أكبر عملية ضبط على الإطلاق في عام 2006، عندما عثرت السلطات على أكثر من 2580 كيلوجرامًا في ميناء كوسيدو.

وتعتبر جمهورية الدومينيكان منذ فترة طويلة نقطة عبور رئيسية للمخدرات.

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