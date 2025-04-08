أخبار الاقتصاد اليوم، انخفاض ملحوظ في سعر الدواجن، تراجع الدولار في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم، ارتفاع أسعار 8 سلع غذائية

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

اتحاد الغرف التجارية يكشف تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على مصر

الرسوم الجمركية الأمريكية، كشف الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد المصري.

وأوضح أن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد المصري لا يمكن تقييمه بشكل سطحي أو في فترة زمنية قصيرة، بل يستوجب تحليل الميزان التجاري بين مصر والولايات المتحدة على مدى زمني أطول.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "اقتصاد مصر"، المذاع على قناة أزهري، إنه يجب الأخذ في الاعتبار التغيرات المستمرة في حركة الصادرات والواردات.

وأوضح عز أن هذه الرسوم قد تخلق فرصًا غير مباشرة لصالح الاقتصاد المصري، خاصة في ما يتعلق بأسعار السلع في السوق المحلية، حيث من المرجح أن تبحث الدول المتضررة من السياسة التجارية الأمريكية عن أسواق بديلة لتصريف منتجاتها، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار محليًا ويمنح المستهلك المصري فرصة للحصول على سلع بأسعار أقل.

وحذر عز من أن هذه الفُرص يجب أن تقترن بإجراءات لحماية الصناعة الوطنية من موجات الإغراق والمنافسة الخارجية، مشددًا على ضرورة تحقيق توازن بين الاستفادة من الانفتاح التجاري والحفاظ على قدرة الصناعات المحلية على النمو والتطور.



تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية

سعر الدولار ، شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، تراجعا جديدا بنحو 8 قروش في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025.

ويقدم موقع "فيتو" خدمة متابعة لحظية لـ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وذلك في جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي على مدار الساعة، ما يتيح للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ قراراتهم حول سعر صرف الدولار.

سعر الدولار في البنك المركزى المصرى

- 51.19 جنيه للشراء.

- 51.33جنيه للبيع.

وترصد "فيتو" سعر صرف الدولار لحظيًّا وفق آخر تحديث فى اهم البنوك المصرية خلال السطور التالية:

سعر الدولار في بنك مصر

- 51.22 جنيه للشراء.

- 51.32جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- 51.22 جنيه للشراء.

- 51.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر

- 51.20 جنيه للشراء.

- 51.30جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

- 51.23 جنيه للشراء.

- 51.33 جنيه للبيع.

الكندوز يتراجع 4 جنيهات اليوم الثلاثاء في الأسواق



أسعار اللحمة اليوم، شهدت أسعار اللحوم تباينًا ملحوظًا في الأسواق؛ وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

بلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 417.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق، تراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 250 جنيهًا إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.

أسعار اللحمة الضاني بالعظم في الأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 395.5 جنيه، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظم ما بين 320 جنيهًا إلى 480 جنيهًا في أسواق المحافظات.

وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو الصافي اليوم في محلات الجزارة نحو 412.8 جنيه في الأسواق، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.

وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم بين أقل سعر لها بلغ نحو 350 جنيهًا و500 جنيه أعلى أسعارها للكيلو في أسواق المحافظات.

ووفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر لحم البتلو بالعظم في أسواق المحافظات نحو 390.1 جنيه، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق، وسجل سعر كيلو اللحوم الحمراء بالعظم أقل سعر لها نحو 320 جنيهًا؛ مقابل أعلى سعر لكيلو اللحم البتلو بالعظم 500 جنيه في الأسواق.

سجل متوسط سعر كيلو اللحوم كندوز كبير السن نحو 352.3 جنيه، بانخفاض 4 جنيهات عن سعرها السابق، وتتراوح أسعار اللحوم الكندوز كبيرة السن ما بين 250 جنيهًا و400 جنيه.

بلغ متوسط سعر لحم كندوز صغير السن نحو 387.9 جنيه في الأسواق، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق، فيما سجل أقل سعر للكيلو اللحوم الكندوز صغيرة السن نحو 270 جنيهًا للكيلو في الأسواق، فيما يبلغ أعلى أسعار لحم كندوز صغير السن نحو 500 جنيه.



"مدبولى" يلتقي رئيس هيئة الرقابة المالية لاستعراض تطوير القطاع المالي غير المصرفي

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لاستعراض عدد من ملفات عمل الهيئة، وفي مستهل اللقاء، أشاد رئيس الوزراء بجهود الهيئة في تطوير وتنمية القطاع المالي غير المصرفي لتعزيز دوره في الاقتصاد القومي.

وخلال اللقاء استعرض رئيس هيئة الرقابة المالية تقريرًا عن جهود الهيئة خلال الفترة الماضية لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، وتعظيم أثره الإيجابي والتنموي المستدام على المجتمع المصري.

حيث استكملت الهيئة خلال الفترة الماضية العمل على عدة محاور استهدفت من خلالها تسريع وتيرة التحول الرقمي وتفعيل سوق الكربون الطوعي، مع الإعلان قريبًا عن على إطلاق المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، وأول موقع إلكتروني لتسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية.

إطلاق أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب

أوضح الدكتور فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، أنه تم إطلاق أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب، لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، دعمًا لجهود الحكومة المصرية في تخفيض الانبعاثات الكربونية، وتم تسجيل نحو 28 مشروعًا من عدة دول بقاعدة بيانات الهيئة، مشيرًا إلى أن عدد شهادات الكربون الطوعية بلغ 5 آلاف شهادة تم تداولها بالفعل، وبلغ عدد شهادات الكربون التي تم تسجيلها بقاعدة بيانات الهيئة 170 ألف شهادة.

إنهاء التنظيم الخاص بالتمويل التشاركي في مجال الصناديق العقارية



كما اقتربت الهيئة من إنهاء التنظيم الخاص بالتمويل التشاركي في مجال الصناديق العقارية ومجال الأسهم وذلك بعد إنجاز الأطر التشريعية والتنظيمية والتي مهدت الطريق لتدشين منتجات مبتكرة تمكن الشركات والأفراد من تطوير أعمالهم واستثمار أموالهم.

يأتي ذلك في ظل ارتفاع الشهية الاستثمارية للأفراد تجاه هذا القطاع، ما يتطلب توفير أداة استثمارية تتيح توسيع قاعدة الملكية، ضمن إطار تنظيمي يضمن حماية المتعاملين وكفاءة مقدم الخدمة، وتم ذلك عقب عقد الهيئة لعدة جلسات استماع مع الأطراف ذات الصلة، للتعريف بطبيعة النشاط، كما تم دراسة الأطر التنظيمية والاطلاع على التجارب الدولية بالنشاط بما يسمح باستخدامه في باقي القطاعات الاقتصادية والاستثمارية خلال مراحل لاحقة.

كما عملت الهيئة على إنجاز كافة الأطر التشريعية والتنظيمية للتحول الرقمي، مما مهد الطريق لتدشين منتجات مبتكرة تمكن الشركات والأفراد من تطوير أعمالهم واستثمار أموالهم من خلال استخدام مجالات التكنولوجيا المالية المختلفة، وذلك تفعيلًا للقرارات التشريعية والتنظيمية وهي القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وقرارات مجلس إدارة الهيئة رقم 139 و140 و141 لسنة 2023.

تقدمت 7 شركات حتى الآن بطلبات للقيد في سجل مقدمي خدمات التعهيد بمجالات التكنولوجيا المالية، وتم قيد 4 شركات منهم بالفعل بالسجل يقوموا بالعمل حاليًا مع نحو 84 شركة مالية غير مصرفية لاتمام عملية التحول الرقمي، وتنهى 3 شركات أخرى في الوقت الحالي إجراءات القيد بسجل التعهيد لدى الهيئة، كما تمت الموافقة على تأسيس 4 شركات ناشئة تعمل في مجال التمويل غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا المالية، وتقدمت 14 شركة أخرى من العاملين بالقطاع بطلبات للتحول وتقديم خدماتهم بشكل رقمي، ويجري دراسة طلبات تأسيس 7 شركات ناشئة أخرى لتعمل في أنشطة التمويل غير المصرفي المختلفة رقميًا.



تراجع مفاجئ لسعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم، تراجع سعر الذهب بنحو 17 جنيها بختام حركة تعاملات اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025، وفق آخر تحديث في أسواق الصاغة.

وترصد “فيتو” تحديثا لحظيا لأسعار الذهب فى السوق المحلي وفق آخر تحديث.

سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4994 جنيها “للبيع“.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4370 جنيها “للبيع”.

سعر الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 3745 جنيها “للبيع”.

سعر جرام الذهب عيار 14

سعر جرام الذهب عيار 14، سجل 2950جنيهًا “للبيع”.

سعر جرام الذهب عيار 12

سعر جرام الذهب عيار 12، سجل 2524 جنيهًا “للبيع”.

سعر جرام الذهب عيار 9

سعر جرام الذهب عيار 9، سجل 1895جنيها “للبيع”.



ارتفاع أسعار 8 سلع غذائية خلال مارس 2025

شهدت عدد من أسعار السلع الغذائية ارتفاعا خلال شهر مارس 2025 مقارنة بـ فبراير 2024، وذلك طبقًا لما رصده التقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، حيث سجل قسم الطعام والمشروبات تغيرًا قدره ( ) وذلك على أساس سنوي.

وسجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعا خلال شهر مارس 2025 مقارنة بـ مارس2024 قدره ( ) الآتي:

ارتفاع أسعار السلع الغذائية على أساس شهري

التغيــر الشهــرى (شهــر فبراير 2025 مقارنة بشهـر يناير 2025):

سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعا خلال شهر فبراير 2025 مقارنة بـ يناير 2025 قدره ( 0.4%) نتيجة الآتي:

كما شهد عدد من السلع الغذائية ارتفاعا خلال شهر فبراير 2025، مقارنة بـ يناير 2025 ، وذلك طبقًا لما رصده التقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، حيث سجل قسم الطعام والمشروبات تغيرًا قدره (0.4%)

ويعتبر ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاحتياجات الأساسية والخدمات، أحد التحديات التي تؤرق أي بيت مصري خلال المرحلة الراهنة، والتى تستلزم مزيدا من بنود الإنفاق عليها، مما يخلق نوعا من المعاناة على ميزانية الأسرة بشكل شهري.

ويشعر المواطن بشكل يومي بارتفاع أسعار السلع الغذائية، وهو الأمر الذي يمثل تحديا صعبا ويعد ارتفاع أسعار المنتجات والسلع الغذائية إحدى الأزمات الاقتصادية التي تؤرق المواطنين نتيجة إضافة المزيد من الأعباء الاقتصادية على كاهل الأسرة.

التضخم هو ارتفاع مستمر ومؤثر في المستوى العام للأسعار، وبالتالي فإن الزيادة المؤقتة لا تعتبر تضخمًا، كما أن التضخم يعمل على تقليل القوة الشرائية للأفراد كمية السلع والخدمات التي يمكن شرائها في حدود الدخل.

فالتضخم يعني الزيادة العامة في أغلب قيم الأسعار، وبالتالي تؤدي إلى انخفاض القيمة الشرائية للعملة، ومن التعريفات الأخرى للتضخّم هو زيادة في حجم النقود في السوق، والذي ينتج عنه فقدان للقيمة الحقيقيّة للعملات، مقابل ارتفاع في سعر السلع، والخدمات في الأسواق التجاريّة.



البورصة تربح 20 مليار جنيه بختام تعاملات منتصف الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع. وسجل رأس المال السوقى نحو 2.183 تريليون جنيه، لتربح نحو 20 مليار جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.64% عند مستوى 30648 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.10% عند مستوى 37271 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.51% عند مستوى 13599 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 1.77% عند مستوى 8871 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.55% عند مستوى 12188 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.66% عند مستوى 3203 نقاط.

7 مايو، انطلاق فعاليات المؤتمر الرابع للتأمين متناهى الصغر

تنطلق فعاليات المؤتمر الرابع للتأمين متناهى الصغر والمؤتمر الإقليمي العاشر للشمول التأمينى بأفريقيا والشرق الأوسط (AfCII)2025 خلال الفترة من 7-9 مايو 2025.

ويعتزم اتحاد شركات التأمين المصرية تنظيم المؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر والمؤتمر الإقليمي العاشر للشمول التأمينى بأفريقيا والشرق الأوسط (AfCII) 2025 وذلك بالتعاون مع Munich Re Foundation وFinProbity Solutions وMicroinsurance Network في الفترة من 7-9 مايو 2025 بفندق سونستا سان جورج بمحافظة الأقصر.

ويأتي هذا المؤتمر تحت عنوان: -

"الشمول التأمينى ودوره في زيادة معدلات انتشار التأمين في أفريقيا"

ومن المتوقع أن يصل عدد الحاضرين بالمؤتمر لأكثر من (500) مشارك ممثلين لكبرى شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة العالمية بالإضافة إلى نخبة متميزة من السادة القائمين على صناعة التأمين بمصر.

ويهدف هذا المؤتمر للتأكيد على أهمية دور قطاع التأمين بالتعاون مع مؤسسات الدولة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال التأمين متناهي الصغر والتجارب الدولية والعالمية.

هذا وسوف يستعرض المؤتمر المحاور التالية: -

إلقاء الضوء على المشهد العالمي للتأمين الشامل وإنعكاسه على أفريقيا ومصر.

دعم البنية التحتية للشمول التأمينى.

أحدث التوجهات الداعمة للتأمين الزراعي الشامل في ظل تحديات تغير المناخ.

الابتكار الحديثة في قنوات التوزيع وتعزيز دور مؤسسات التمويل متناهى الصغر في تحقيق الشمول التأمينى.

الإستراتيجيات المتعلقة بالربح والخسارة في التأمين الشامل: كيف يصبح هذا النوع من التأمين مربحًا؟



وتوقع علاء الزهيري - رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية ان يكتسب مؤتمر هذا العام أهمية خاصة، حيث يجسد مثالًا استثنائيًا للتعاون العالمي، إذ يستضيفه الاتحاد بالتعاون مع Munich Re Foundation وFinProbity Solutions وشبكة التأمين متناهي الصغر (Microinsurance Network).

وتقف أفريقيا عند نقطة تحول حاسمة، حيث تمتلك إمكانات هائلة لإحداث تحول في مشهدها الاقتصادي من خلال قوة التأمين، ومع تزايد عدد سكان القارة بسرعة، وتنوع اقتصاداتها، وتزايد التحديات المالية، أصبحت الحاجة ملحة إلى حلول مبتكرة تعمل على توسيع نطاق الوصول إلى التأمين في جميع أنحاء القارة.



انخفاض ملحوظ في سعر الفراخ اليوم

سعر الفراخ اليوم ، سجلت أسعار الفراخ انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق؛ اليوم الثلاثاء الموافق 8 أبريل 2025، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

وتستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025 وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك، اليوم وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 99.3 جنيه، بانخفاض 3 جنيهات عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 85 جنيهًا إلى 120 جنيها للكيلو للمستهلك.

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الثلاثاء، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 123.8 جنيه للكيلو للمستهلك، بانخفاض 4.5 جنيه عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 98 جنيهًا إلى 160 جنيهًا للمستهلك.

وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 81 جنيهًا.

سعر الفراخ

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 85 جنيهًا إلى 86 جنيهًا.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.