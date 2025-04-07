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اقتصاد

أسعار الفراخ اليوم الإثنين 7 أبريل 2025

أسعار الفراخ اليوم،
أسعار الفراخ اليوم، فيتو

أسعار الفراخ اليوم، سجلت أسعار الفراخ تباينًا ملحوظًا في الأسواق؛ اليوم الإثنين الموافق 7 أبريل 2025، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية. 

أسعار الفراخ اليوم

وتستعرض «فيتو»  سعر الفراخ البيضاء، اليوم الإثنين 7 أبريل 2025 وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية. 

اسعار الفراخ
اسعار الفراخ

أسعار الفراخ البيضاء

وعن  سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك، اليوم وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 102.6 جنيه، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 85 جنيهًا إلى 120 جنيها للكيلو للمستهلك. 

أسعار الفراخ البلدي 

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الإثنين، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 128.3 جنيه للكيلو للمستهلك، بارتفاع 2.5 جنيه عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 102 جنيه إلى 160 جنيهًا للمستهلك.

اسعار الفراخ
اسعار الفراخ

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في البورصة

وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 81 جنيهًا.

سعر الفراخ 

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 85 جنيهًا إلى 86 جنيهًا.

اسعار الفراخ
اسعار الفراخ

أسعار الدواجن

وعن أسعار الدواجن اليوم الإثنين في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى؛ فجاءت كالآتي:

اسعار الفراخ
اسعار الفراخ

أسعار الوراك والصدور 

بلغ سعر صدور دجاج بالعظام طازجة فرازه وزن 900 جرام نحو 165.5 جنيه.

بلغ سعر دبوس طازجة فرازة وزن 900 جرام نحو 151 جنيهًا.

بلغ سعر البانيه طازج فرازه وزن 900 جرام نحو 280 جنيهًا.

بلغ سعر أوراك دجاج طازجة فرازة وزن 900 جرام نحو 140.5 جنيه.

اسعار الفراخ
اسعار الفراخ

أسعار الفراخ اليوم

بلغ سعر فرخة كاملة طازجة فرازة وزن من 950 لـ 1000 جرام نحو 170 جنيهًا.

بلغ سعر دجاجة كاملة طازجة روستي وزن 1000 لـ 1100 جرام نحو 170 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو صدور دجاج طازجة روستي نحو 291 جنيهًا.

بلغ سعر دجاج بلدي كامل طازج وزن 1.5 كيلو نحو 293 جنيهًا. 

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