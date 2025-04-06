خبير يكشف سبب تجاوز سعر الدولار لـ حاجز الـ 51 جنيها خلال تعاملات اليوم الأحد

سعر الدولار، كشف طارق متولي الخبير المصرفي، حجم الأموال الدولارية التي خرجت من مصر اليوم، وتوقعات سعر الصرف بعد تجاوز سعر الدولار حاجز الـ 51 جنيها.

تحرك سعر الدولار اليوم

وأكد خلال حديثه ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة “أون” أن ما حدث من تحرك في سعر صرف الدولار أمام الجنيه بنحو 71 قرشا يعد ارتفاعا مؤقتا ومنطقيا في نفس الوقت؛ بسبب خروج الأموال الساخنة.

إجراءات البنك المركزي بشأن الأموال الساخنة

وأوضح: البنك المركزي يتخذ الإجراءات السليمة في التعامل مع الأموال الساخنة في حالة الدخول والخروج، مشيرًا إلى أن أي اضطرابات في العالم من شأنها أن تؤدي إلى خروج الأموال الساخنة عبر المستثمرين الأجانب وبالتالي نرى تحرك في سعر الدولار.

ولفت إلى أن السوق متشبع والسلع متوفرة، وطلبات العملاء على الدولار بالبنوك يتم تلبيتها في نفس الوقت.



طلب مؤقت على الدولار

وأكد أن ما حدث طلب مؤقت على الدولار نتيجة التوترات العالمية ومع استقرار الأوضاع السياسية والتجارية في العالم سيعود سعر الصرف إلى وضعه الطبيعي.

سياسة البنك المركزي بشأن الدولار

وتابع أن البنك المركزي يؤكد وجود مرونة في سعر الصرف، حيث يرتفع السعر مع زيادة الطلب ويتراجع مع انخفاض الطلب على العملة الصعبة، وموارد مصر الدولارية تتساوى حاليا مع المتطلبات وهذا يحدث لأول مرة.



حجم الأموال الدولارية التي خرجت من مصر اليوم

وأكد: ما خرج اليوم من مصر ما بين 800 مليون إلى مليار دولار، مشيرا إلى أن العقود الآجلة التي تقيم سعر الدولار الي 60 جنيه غير دقيقة ولا نتوقع حدوث ذلك.

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