معركة الرسوم الجمركية تنهي شهر العسل بين ترامب وماسك.. الملياردير الأمريكي يفشل في إقناع الرئيس بالتراجع.. وموعد الرحيل يثير التساؤلات

في تطور لافت، كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن إيلون ماسك الذي يُعرف بأنه من أبرز المؤيدين الاقتصاديين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أطلق سلسلة من الإشارات والانتقادات محاولا دفع ترامب نحو التراجع عن خطة الرسوم الجمركية الجديدة التي تهدد التجارة العالمية.

لكن ما لفت الأنظار أكثر هو أن ماسك لم يكتفِ بالكواليس بل خرج إلى العلن مهاجما أحد أبرز مهندسي سياسة ترامب التجارية المستشار بيتر نافارو والذي اتهمه ماسك علنا بجر الاقتصاد الأمريكي إلى مسار خاطئ، بل وسخر من حصول نافارو على شهادة الدكتوراه من جامعة هارفارد قائلا "إن ذلك ليس مدعاة للفخر بل أمر سيئ".



وفي خطوة مدروسة نشر ماسك عبر حسابه في "إكس" مقطع فيديو للخبير الاقتصادي الشهير ميلتون فريدمان يوضح فيه فوائد التجارة الحرة والانفتاح الدولي.

وبالرغم من ثروته ونفوذه السياسي، لم يتمكن أغنى رجل في العالم من التأثير على قرارات البيت الأبيض على الأقل هذه المرة.

وبحسب واشنطن بوست فإن هذه التصريحات تمثل شرخا واضحا بين ماسك وفريق ترامب التجاري وتحديدا في ما يخص السياسات الحمائية.

ونقلت الصحيفة عن مصدرين مطلعين القول: إن ماسك وجه نداءات شخصية إلى دونالد ترامب لتغيير سياسته التي هزت الأسواق وأثارت انتقادات من قادة الأعمال.

ورغم ذلك، ضاعف ترامب خططه وهدد بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50% على الواردات من الصين، إضافة إلى 34% التي أعلنها الأسبوع الماضي.

ونقلت الصحيفة عن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت قولها في بيان إن ترامب "شكل فريقا رائعا من الموهوبين وذوي الخبرة الذين يطرحون أفكارا مختلفة، ولكن ترامب هو صانع القرار النهائي".

وأضافت ليفيت: "عندما يتخذ ترامب قرارا، يسير الجميع في الاتجاه ذاته لتنفيذه".

وفي الوقت الذي انتقد فيه ماسك أيضا المستشار الاقتصادي لترامب بيتر نافارو عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس، وأعاد نشر مقطع فيديو لخبير الاقتصاد المحافظ الراحل ميلتون فريدمان وهو يشيد بالتجارة الحرة، انتقد شقيقه كيمبال الرسوم الجمركية على إكس، ووصفها بأنها "ضريبة دائمة" على المستهلكين الأمريكيين.

وفي سياق آخر، سئل ترامب عن موعد مغادرة ماسك والمدة المتبقية قبل رحيله، فأجاب: "إيلون رائع، وهو وطني، وأعتقد أنه من المؤسف ما يفعلونه بشركة سياراته، سيارات رائعة، ومنتج رائع، وهذا يبين لك كم هو وطني، كل المدى التي يريدها (التي يريد فيها ماسك البقاء بالإدارة) أحب الأشخاص الأذكياء، وهو شخص ذكي، وأيضا أحبه كشخص فهو دعمني (في الانتخابات الأمريكية)، وحينها تسنى لي معرفته، عرفت القليل عنه قبل ذلك، ثم دعمني وكان دعما قويا كما تعلمون جميعا".

وتابع ترامب قائلا: "اعتقد أن إيلون سيقى لمدة معينة وسيريد بعدها العودة إلى أعماله بشكل كامل، قام بعمل رائع، وجدنا - فكروا بذلك- ملايين الدولارات من الاحتيال منهوبة وضائعة، ومستمرون بذلك فاليوم وجدوا شيئا فظيعا، ستعرفون ذلك قريبا، وأعطي ماسك الفضل الكثير في ذلك، معه الكثير من الأشخاص الأذكياء ويعمل بالقرب من وزرائنا ورؤوس الإدارات".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.