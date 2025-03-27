الرقابة المالية تستضيف فعاليات تكريم الفائزين بمسابقة "رمضانا توعية"

استضافت الهيئة العامة للرقابة المالية بمقر الهيئة بالقرية الذكية فعاليات توزيع جوائز مسابقة "رمضانا توعية"، وذلك بحضور قيادات الهيئة، وممثلي كل من الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وشركتي "تمويلي" و"تساهيل"، إلى جانب عدد 20 فائزا بالمسابقة التي أطلقها الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال شهر رمضان المبارك.

افتتح الحفل الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، الذي أشار إلى أهمية نشر الوعي المالي، ورفع مستوى الثقافة المالية لدى المواطنين، بهدف تمكينهم من اتخاذ قرارات مالية مستنيرة، وتعزيز قدرتهم على التعامل مع مختلف الأدوات والخدمات المالية غير المصرفية.

ومن جانبه أعرب الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة والمسؤول عن ملف التوعية والثقافة المالية بالهيئة، عن تقديره لكل الجهود التي تقوم بها الاتحادات المهنية وبالأخص الاتحاد المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لنشر الوعي والثقافة المالية، مشيدًا بدور الاتحاد وتفاعل المشاركين، مؤكدًا أن الهيئة ستواصل دعم الجهود التي تستهدف زيادة مستويات المعرفة بالأنشطة المالية غير المصرفية بين مختلف الفئات المجتمعية.

وشهد الحفل أيضًا مشاركة الدكتورة منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التي أكدت في كلمتها على الدور المحوري للهيئة في دعم جهود التوعية، وضرورة استمرار التعاون بين الهيئة والجهات المعنية لتحقيق أهداف الشمول المالي.



من جانبه، أشاد أحمد خورشيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تمويلي، بدور الهيئة في دعم كافة الجهود الرامية لتعزيز مستويات الوعي والثقافة المالية، وكذلك والاتحاد في تنظيم المسابقة، مؤكدًا على أهمية دعم المبادرات التي تساهم في تعزيز الوعي والمعرفة لدى الشباب. كما أكد هاني جرجس، ممثل شركة تساهيل، على أهمية التعاون بين الشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي والهيئة في رفع الوعي المالي، وتشجيع المواطنين على الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية المتاحة.



وفي ختام الحفل، قام الدكتور إسلام عزام والدكتور محمد عبد العزيز بتسليم درع للاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تقديرًا لجهوده في نشر الوعي بالثقافة المالية غير المصرفية، وتلى ذلك توزيع الجوائز على الفائزين في المسابقة، حيث أكد مساعد رئيس الهيئة تواصل العمل على تطوير مثل هذه المبادرات، بما يسهم في تعزيز الثقافة المالية غير المصرفية، ودعم الاستقرار والنمو الاقتصادي.

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