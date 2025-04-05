السبت 05 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

50.66 جنيه في هذا البنك، أسعار الدولار اليوم السبت 5 أبريل 2025

اسعار الدولار - فيتو
اسعار الدولار - فيتو

أسعار الدولار، شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري، حالة من الاستقرار في بداية تعاملات اليوم السبت 5 أبريل 2025، في البنك المركزي والبنوك المصرية.

سعر الدولار 

يأتي هذا بالتزامن مع قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية على عشرات الدول، ومن بينها مصر. 

اقرا التالى: سعر الدولار في المركزي والبنوك المصرية اليوم 

الدولار - فيتو 
اسعار الدولار - فيتو 

متابعة لحظية لـ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

ويقدم موقع "فيتو" خدمة متابعة لحظية لـ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وذلك في جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي على مدار الساعة، ما يتيح للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ قراراتهم حول سعر صرف الدولار. 

وترصد "فيتو" سعر صرف الدولار لحظيًّا وفق آخر تحديث خلال السطور التالية: 

اسعار الدولار
اسعار الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 

- 50.52 جنيه للشراء.
- 50.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

- 50.54 جنيه للشراء.
- 50.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- 50.54 جنيه للشراء.
- 50.64 جنيه للبيع.

اسعار الدولار 
اسعار الدولار 

مؤشر الدولار ينخفض عالميا بعد رسوم ترامب الأخيرة

سعر الدولار فى المركزى والبنوك المصرية اليوم

سعر الدولار في بنك قطر 

- 50.52 جنيه للشراء.
- 50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

- 50.54 جنيه للشراء.
- 50.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدى اجريكول 

- 50.54 جنيه للشراء.
- 50.64 جنيه للبيع.

الدولار - فيتو 
اسعار الدولار - فيتو 

قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية 

سعر الدولار مؤشر اقتصادي مهم يعكس قيمة  العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية الأكثر استخدامًا عالميًا، حيث يتم تحديد السعر الرسمي للدولار في مصر من خلال البنك المركزي المصري بناءً على آليات العرض والطلب في السوق، مع الأخذ في الاعتبار السياسات الاقتصادية والمستجدات العالمية. 

كما أن الدولار هو إحدى الأدوات المهمة في تحديد قوة العملة الأمريكية مقارنة بمجموعة من العملات الرئيسية الأخرى مثل اليورو، الين الياباني، والجنيه الإسترليني، ويعتبر هذا المؤشر مقياسًا حيويًا يتم من خلاله قياس أداء الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية. 

اسعار الدولار 
اسعار الدولار 

عوامل تساعد في استقرار الدولار 

 وفي الفترة الأخيرة، شهد سعر الدولار استقرارًا نسبيًّا في البنوك المصرية، وهذا الاستقرار يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها الآتي: 

  • التدابير التي تتخذها الحكومة لدعم الاقتصاد.
  • محاولات السيطرة على معدلات التضخم.
  • تحسين مصادر النقد الأجنبي مثل تحويلات العاملين في الخارج، وعائدات قناة السويس، وقطاع السياحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رسعر الدولار سعر الدولار اليوم سعر الدولار الآن سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى الدولار اسعار الدولار اسعار الدولار اليوم

مواد متعلقة

مؤشر الذهب يواصل الهبوط عالميا عقب قرارات ترامب الجمركية

سعر جرام الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية (آخر تحديث)

سعر الجنيه الذهب فى الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة 4 أبريل 2025

مؤشر الدولار ينخفض عالميا بعد رسوم ترامب الأخيرة

سعر الذهب بالصاغة مساء اليوم الجمعة 4 أبريل 2025

سعر الدولار في المركزي والبنوك المصرية اليوم الجمعة

سعر الدولار فى المركزى والبنوك المصرية اليوم

سعر الذهب بالصاغة اليوم الجمعة 4 أبريل 2025

الأكثر قراءة

أخبار مصر: كارثة بسبب انفجار شاحن هاتف بالهرم، ارتفاع أسعار الجبن، عبد الحفيظ ينقلب على الأهلي، ترامب يفقد صيدا ثمينا بسبب الرسوم

انخفاض أسعار الفراخ اليوم السبت 5 أبريل 2025

قيدوه وحطوا خشبة في فمه، وفاة مسن بعد أيام من اعتداء شقيقه ونجله عليه بسبب الميراث بالدقهلية

لقاء الفرصة الأخيرة، موعد مباراة مصر والكاميرون في أمم إفريقيا للناشئين

ليفاندوفسكي يقود تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني

موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

كيف نظم قانون العمل تشغيل الأجانب في مصر؟

سعر السمك اليوم بسوق العبور، تراجع البلطي بعد القفزة الجنونية وارتفاع كبير في الكابوريا

منوعات

المزيد

فضيحة تزلزل هوليوود، فان دام متهم بممارسة الجنس مع ضحايا الاتجار بالبشر

أبسط وأرخص وجاهز للعمل دائما، روبوت صيني بعجلات لخدمة المطاعم والمكاتب (فيديو)

محتجون مؤيدون للفلسطينيين يقاطعون حفل الذكرى الـ50 لشركة مايكروسوفت (فيديو)

طفل ينفذ سرقة على طريقة أفلام الكوميديا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 5 أبريل 2025 في مصر

ارتفاع كبير في الفلمنك والإسطنبولي، أسعار الجبن اليوم في الأسواق

باستثناء الكندوز، ارتفاع ملحوظ في أسعار اللحوم لليوم الثاني على التوالي

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

5 شروط يجب توافرها في أعضاء اللجنة العليا واللجان المشكلة في قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم زيارة الطبيب فى المنام وعلاقته بسفر قريب يحمل الخير

تفسير حلم البرقوق في المنام وعلاقته بحدوث متاعب ومشاكل

معجزات الرسول.. إخباره باستشهاد قادة المسلمين الثلاثة

المزيد
الجريدة الرسمية