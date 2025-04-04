أسعار الذهب اليوم الجمعة في قطر

شهدت أسعار الذهب في السوق القطرية اليوم الجمعة 4-4-2025، استقرارا بجميع الأعيرة في التعاملات اليوم المسائية، ويقبل الكثيرون من القطريين على شراء كافة الأعيرة من المشغولات الذهبية، أو السبائك والأونصة، باعتبار الذهب أحد أهم الملاذات الآمنة والمضمونة لحفظ قيمة الأموال.

سعر جرام الذهب اليوم في قطر

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 بـ سوق الذهب القطري اليوم عند 356 ريالا قطريا، فيما سجل عيار 22 حوالى 326 ريالات، بينما سجل عيار 21 في قطر 311 ريالا قطريا، كما استقر عيار 18 عند 267 ريالا، وبالنسبة لسعر عيار 14 فقد سجل 207 ريالات.

استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة وتتجه لتسجيل خامس مكسب أسبوعي على التوالي، إذ زادت المخاوف من نشوب حرب تجارية عالمية بسبب الرسوم الجمركية المضادة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الطلب على المعدن النفيس الذي عادة ما يُنظر إليه على أنه ملاذ آمن.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3109.95 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:33 بتوقيت جرينتش. فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 في المئة إلى 3129.60 دولار.

وهبط الذهب في الجلسة السابقة بأكثر من اثنين في المئة متأثرًا بعمليات بيع واسعة النطاق في السوق على خلفية الرسوم التي أعلنها ترامب على الواردات.

وجاء التراجع الحاد بعد ساعات فقط من تسجيل الذهب لذروة غير مسبوقة عند 3167.57 دولار.

وقال ترامب إنه سيفرض رسومًا جمركية أساسية بعشرة في المئة على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة ورسوما أعلى على عدد من أكبر الشركاء التجاريين للبلاد.

وهدد شركاء تجاريون للولايات المتحدة بتصعيد حرب تجارية مع واشنطن، في وقت أشعلت فيه الرسوم المخاوف من حدوث زيادات حادة في الأسعار في أكبر سوق استهلاكية في العالم.

وتترقب السوق حاليا تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة، والذي قد يوفر المزيد من المؤشرات حول المسار الذي سيتبناه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في شأن أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 31.89 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 951.95 دولار، فيما نزل البلاديوم 0.3 في المئة إلى 925.75 دولار.

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