بلومبرج: توقعات بانخفاض التضخم في الولايات المتحدة للشهر الثاني

كشف توقعات وكالة بلومبرج، عن تراجع نسبة التضخم الأساسي في الولايات المتحدة، في التقرير الشهري الجديد لأسعار المستهلكين المقرر صدوره اليوم الخميس، منخفضة بذلك للشهر الثاني على التوالي، بما يتوافق مع هدف الاحتياطي الفيدرالي لكبح التضخم والوصول لمستهدف 2% على أساس سنوي.

وكتبت آنا وونج وستيوارت بول وجوناثان تشيرش، المحللون الاقتصاديون في "بلومبرج"، أمس الأربعاء، في توقعات التقرير أن مؤشر التضخم الأساسي -الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة- من المرجح أن يرتفع بنسبة 0.2% فقط في يوليو، بعد زيادة مماثلة في يونيو.

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وأضافوا: "تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يوليو سيظهر استمرار تراجع التضخم في الاقتصاد الأمريكي. نعتقد أن الانخفاض الأخير في مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي مدفوع بشكل أساسي بتراجع النمو الاقتصادي، حيث تؤثر الزيادات السابقة في أسعار الفائدة الفيدرالية بالسلب على الطلب في فئات الإنفاق الأكثر حساسية لسعر الفائدة".

التضخم في أمريكا

تحديد بوصلة الفيدرالي الأمريكي

التقرير الصادر عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي اليوم الخميس، سيلعب أيضًا دورًا محوريًا في تحديد اتجاه سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال الأسابيع المقبلة، حيث لم يعد المستثمرون يتوقعون استمرار البنك المركزي الأمريكي في دورة التشديد النقدي الحالية، بعد وصول سعر الفائدة القياسي في يوليو الماضي إلى أعلى مستوى في 22 عامًا، كما ستساهم بيانات التضخم الضعيفة في دعم هذه التوقعات.

أسعار السيارات المستعملة والجديدة

وكان التضخم الأساسي على وجه الخصوص في بؤرة تركيز مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، وقال المحللون الاقتصاديون في بلومبرج إن تراجع زيادة الإيجارات بشكل طفيف، والانخفاض الكبير في أسعار السيارات المستعملة والجديدة، من المرجح أن يؤثرا على بيانات التضخم في يوليو.

توقعات بلومبرج لمؤشرات التضخم الأمريكي

وأوضحت، أنه من المتوقع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3% في يوليو، مع صعود مؤشر التضخم الأساسي 0.2%، مشيرة إلى أنه من المحتمل انخفاض أسعار السلع الأساسية بنسبة 0.3%، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى انخفاض أسعار السيارات المستعملة 1.6% والجديدة بنسبة 0.5%، وارتفاع الإيجارات في المناطق الرئيسية بنسبة 0.4% بعد زيادتها بنسبة 0.5% في يونيو.

صعود أسعار النفط والبنزين

وفي ظل صعود أسعار النفط والبنزين الذي من المتوقع أن يرفع بدوره مؤشر أسعار المستهلكين، طالب المحللون صانعي السياسات النقدية "بمواصلة التركيز على التضخم الرئيسي، الذي يرجحون استمرار تراجعه مع تباطؤ النمو".