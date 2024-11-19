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اقتصاد

تراجع جماعى لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

 تراجعت مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء جلسة منتصف الأسبوع، وانخفض مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.31%  عند مستوى 30770 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.29%  عند مستوى 38138 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.41%  عند مستوى 13488 نقطة. 

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 وتراجع  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.41%  عند مستوى 8268 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.38%  عند مستوى 11458 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.48%  عند مستوى 3168 نقطة.

 

تداولات جلسة الإثنين 

 هبطت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات أمس الإثنين، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.251 تريليون جنيه، ليسجل خسائر تقدر بنحو 21 مليار جنيه. 

 

المؤشر الرئيسي للبورصة 

 وانخفض مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 1.24%  عند مستوى 30864 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.29%  عند مستوى 38259 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.23%  عند مستوى 13544 نقطة. 

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 وتراجع  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.20%  عند مستوى 8303 نقاط، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.22%  عند مستوى 11503 نقاط، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.40%  عند مستوى 3172 نقطة.

 

تداولات بداية الأسبوع 

 تراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأحد، أول جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.272 تريليون جنيه. 

 

مؤشر إيجي إكس 30

وانخفض  مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 31252 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 38752 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 13713 نقطة. 

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

كما انخفض  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 8403 نقاط، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 11644 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 3217 نقطة.

 

 

 

 

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