البيت الأبيض: انتصار قضائي بشأن الهجرة وتواصل مع 70 دولة حول الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب

أعلن البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية حققت نصرًا قضائيًا بعد قرار المحكمة السماح بمواصلة عمليات ترحيل المهاجرين، في خطوة وصفها مسؤولون بأنها تعزز جهود ضبط الحدود ومواجهة الهجرة غير الشرعية.

وفي سياق آخر، كشف البيت الأبيض أن نحو 70 دولة تجري حاليًا محادثات مع واشنطن بشأن الرسوم الجمركية التي فُرضت خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب، في إطار مراجعة السياسات التجارية وتخفيف التوترات مع الشركاء الدوليين.

البيت الأبيض يعلن دخول الرسوم الجمركية الأمريكية على الصين حيز التنفيذ بنسبة 104%



أعلن البيت الأبيض، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الرسوم الجمركية الأمريكية البالغة 104% على الصين دخلت حيز التنفيذ، وذلك وفقا لنبأ عاجل علي شبكة «العربية» الإخبارية.

رسوم ترامب الجمركية

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الصين تريد بشدة أن تعقد صفقة مع الولايات المتحدة لكنها لا تعرف كيف تبدأها.

جاء ذلك في تصريحات ترامب تعليقا على مكالمته مع القائم بأعمال رئيس وزراء كوريا الجنوبية هان دك سو. ويأتي ذلك على خلفية الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب بنسبة 25% على حليفه الآسيوي.

وقال ترامب: "لقد أجريت مكالمة رائعة مع القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية، تحدثنا فيها عن الفائض التجاري الهائل، والرسوم الجمركية، وبناء السفن، وشراء كوريا من الولايات المتحدة الغاز الطبيعي المسال، والمشروع المشترك لخط أنابيب ألاسكا، والدفع مقابل الحماية العسكرية الكبيرة التي نقدمها لكوريا الجنوبية".

وتابع ترامب أن كوريا الجنوبية بدأت تقديم المدفوعات مقابل الحماية العسكرية خلال فترة ولايتي الأولى، لكن النائم جو بايدن أنهى الصفقة لأسباب غير معروفة. وأشار إلى احتمال توقيع "صفقة كبيرة" لكلا البلدين، حيث تبدو الأمور جيدة.

وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها ترامب مع أي من قادة كوريا الجنوبية بالإنابة، وتأتي المكالمة الهاتفية في الوقت الذي يسافر فيه وزير التجارة الكوري الجنوبي تشيونج إن كيو إلى الولايات المتحدة للقاء الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير بغرض إجراء مفاوضات بشأن الرسوم الجمركية. وقد صرح الوزير الكوري، اليوم الثلاثاء، بأن الحكومة تدرس إجراءات لزيادة الواردات من الولايات المتحدة.

الرسوم الجمركية الأمريكية على كوريا الجنوبية

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، أضاف الوزير أن تصريحات ترامب بشأن "الباب المفتوح لإجراء محادثات بشأن الرسوم الجمركية مع دول أخرى غير الصين" كانت خبرا سارا.

وتابع: "من الصعب خفض الصادرات، ألا ينبغي لنا إذن زيادة الواردات الأمريكية؟ في هذا الصدد، راجعنا عددا من حزم الإجراءات المختلفة لحل مشكلة الميزان التجاري". مشيرا إلى أن الحكومة أجرت مناقشات داخلية حول زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة".

وأضاف تشيونج أنه سيعترض على حساب واشنطن للرسوم الجمركية البالغة 25% على كوريا الجنوبية، والتي وصفها بأنها "إشكالية" بالنظر إلى اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.

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