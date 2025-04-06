اتحاد شركات التأمين المصرية يرصد تغطيات واستثناءات تأمين الأصول الرقمية

تأمين الأصول الرقمية هو منتج تأميني متخصص مصمم للحماية من المخاطر الفريدة المرتبطة بالأصول الرقمية، مثل العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال والرموز الرقمية.



ومع تزايد أهمية هذه الأصول في المشهد المالي، وجد أنها تتعرض لمخاطر متنوعة، بما في ذلك السرقة الإلكترونية والهجمات الالكترونية والاحتيال والأعطال التشغيلية.

وقال اتحاد شركات التأمين المصرية في نشرته الأسبوعي إن الشركات توفر تأمين الأصول الرقمية تغطية لهذه المخاطر، ويحمي التأمين قيمة الأصل من التهديدات الرقمية المحتملة وتقلبات السوق.

كما يضمن للمستثمرين والشركات المشاركة في معاملات الأصول الرقمية العمل بأمان وراحة بال مما يخفف الخسائر المالية الناجمة عن الثغرات الرقمية غير المتوقعة أو التغييرات التنظيمية.



ويُعد هذا التأمين ضروريًا في عالم تكتسب فيه الأصول الرقمية أهمية وقيمة متزايدة بسرعة. كما يحمي الشركات من الخسائر المالية الناجمة عن السرقة أو القرصنة أو فقدان الوصول إلى عملاتها المشفرة وغيرها من الأصول الرقمية.



من يحتاج إلى تغطية تأمين الأصول الرقمية؟



تحتاج بورصات الأصول الرقمية وأمناء الحفظ إلى التغطية التأمينية لحماية أنفسهم من المخاطر الداخلية والخارجية. حيث يمكن لأسواق الرموز غير القابلة للاستبدال NFT أن تنعم باستقرار اكبر وهي تعلم أن كنوزها الافتراضية محمية من الاختراقات والأعطال.

وفي هذا المجال سريع التطور، حيث الثقة هي العملة، فإن تأمين الأصول الرقمية ليس مجرد تكلفة إضافية او رفاهية بل هو استثمار في بناء أساس متين للنمو المستدام.



الشركات التي تحتاج إلى تأمين الأصول الرقمية:

بورصات العملات المشفرة Cryptocurrency Exchanges

للحماية من المخاطر العالية للسرقة الإلكترونية وحوادث الهجمات الالكترونية التي قد تؤدي إلى خسائر مالية كبيرة.

شركات بلوكتشين والعملات المشفرة Blockchain and Crypto-based Businesses

لحماية أصولها الرقمية من الاحتيال والاضطرابات التشغيلية وتقلبات السوق.

شركات التكنولوجيا المالية Fintech Companies

لضمان الأمن ضد الاحتيال الرقمي وتوفير الاستقرار في قطاع التكنولوجيا المالية سريع الخطى والقائم على الابتكار.

أسواق الرموز غير القابلة للاستبدال NFT

للحماية من المخاطر الفريدة المرتبطة بتداول وتخزين تلك الرموز، بما في ذلك السرقة والثغرات التقنية.

شركات الاستثمار التي تتعامل مع الأصول الرقمية

لتخفيف المخاطر الناتجة عن تقلبات السوق والتغييرات التنظيمية التي تؤثر على تقييمات الأصول الرقمية.





الاستثناءات غير المشمولة بالتغطية



يُعد فهم تعقيدات وثيقة تأمين الأصول الرقمية أمر بالغ الأهمية، لا سيما لفهم حدودها. في حين أن هذا النوع من التأمين يوفر تغطية شاملة لمختلف المخاطر المرتبطة بالأصول الرقمية، إلا أن هناك استثناءات محددة ينبغي على حاملي الوثائق معرفتها. إن معرفة ما لا يغطيه تأمين الأصول الرقمية أمر ضروري للحفاظ على استراتيجيات شاملة لإدارة المخاطر واستكشاف تدابير وقائية إضافية عند الحاجة.



الاستثناءات الشائعة في وثيقة تأمين الأصول الرقمية:

التخزين غير الآمن أو الناتج عن الإهمال: الخسائر الناتجة عن تخزين الأصول الرقمية في بيئات غير آمنة أو بسبب الإهمال في الحفاظ على بروتوكولات الأمان.

الأفعال المتعمدة من قِبل حامل الوثيقة: أي خسارة ناتجة عن أفعال متعمدة أو احتيالية يرتكبها الطرف المؤمَّن عليه.

تقلبات القيمة: لا تغطي عادةً الخسائر الناتجة فقط عن تقلبات السوق أو انخفاض قيمة الأصول الرقمية.

الأنشطة غير القانونية: أي خسائر ناتجة عن أنشطة غير قانونية أو معاملات غير مصرح بها لا تتوافق مع المعايير التنظيمية.

مشاكل برمجية غير متعلقة بالاختراقات الأمنية:

مشاكل متأصلة في برمجيات أو تقنيات الأصول، باستثناء تلك المتعلقة بحوادث الأمن السيبراني.

العملات غير المدعومة: الأصول الرقمية غير المدعومة بأي أصول ملموسة أو غير معترف بها من قبل منصات التداول الرئيسية.



العوامل التي يعتمد عليها تسعير تأمين الأصول الرقمية



تختلف تكلفة تأمين الأصول الرقمية بشكل كبير وتتأثر بعدة عوامل، منها نوع وقيمة الأصول الرقمية المؤمَّن عليها، ومستوى التغطية المطلوب والإجراءات الأمنية المطبقة لحماية الأصول وسجل الخسائر أو المطالبات لحامل الوثيقة.



كما يلعب تقلب الأصول الرقمية وحداثتها النسبية دورًا في ذلك، مما يؤدي غالبًا إلى ارتفاع أقساط التأمين مقارنةً بوثائق التأمين التقليدية. ويُقيّم مُقدّمو التأمين المخاطر المرتبطة بتأمين الأصول الرقمية، مع مراعاة التهديدات المحتملة مثل الهجمات الإلكترونية والاحتيال والتغييرات التنظيمية.



وعادةً، تُحسب أقساط تأمين الأصول الرقمية كنسبة مئوية من القيمة الإجمالية للأصول المؤمَّن عليها. ويعتمد السعر المُحدّد على تقييم شركة التأمين للمخاطر وشمولية التغطية. ونظرًا لطبيعة هذه الوثائق المُصمّمة خصيصًا، فإن الحصول على عرض سعر مُباشرةً من مُقدّمي التأمين هو الطريقة الأكثر دقة لتقييم تكلفة محافظ الأصول الرقمية المُحدّدة.

رأي اتحاد شركات التأمين المصرية



يدرك الاتحاد أهمية التحولات الرقمية وتأثيرها على القطاع المالي، بما في ذلك تطور الأصول الرقمية والتحديات التي تفرضها على صناعة التأمين. وفي هذا السياق، يلفت الاتحاد الانتباه إلى أن العملات المشفرة غير قانونية في مصر وفقًا للوائح والقوانين الصادرة عن البنك المركزي المصري، مما يستوجب توخي الحذر عند التعامل مع هذه الأصول من منظور تأميني.



ومع ذلك، فإن الأصول الرقمية لا تقتصر فقط على العملات المشفرة، بل تشمل أيضًا الأصول القائمة على تقنية البلوك تشين مثل الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) والعقود الذكية والبيانات المخزنة على الشبكات اللامركزية.

ولذلك، يرى الاتحاد أن هناك فرصة لدراسة تطوير حلول تأمينية مبتكرة تغطي المخاطر المرتبطة بهذه الأصول، شريطة أن تكون متوافقة مع الإطار القانوني والتنظيمي في مصر.

ويؤكد الاتحاد على ضرورة الالتزام بما وضعته الهيئة العامة للرقابة المالية من سياسات واضحة تكفل حماية المؤسسات والمستثمرين من المخاطر السيبرانية والاحتيال المرتبط بالأصول الرقمية. كما يشدد على أهمية بناء قدرات الشركات المحلية في مجال تأمين المخاطر الرقمية من خلال تبني تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الكبيرة لتقييم المخاطر بشكل أكثر دقة.



و يدعو الاتحاد إلى مواصلة البحث والتطوير في مجال تأمين الأصول الرقمية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالتشريعات المصرية، ودراسة التجارب العالمية الناجحة لتطوير منتجات تأمينية تتماشى مع التحول الرقمي، دون الإخلال بالقوانين والضوابط المنظمة للقطاع المالي في مصر.

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