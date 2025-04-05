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اقتصاد

هل يرتفع؟ توقعات سعر الدولار في مصر مع بدء تحصيل رسوم ترامب

ترامب والدولار
ترامب والدولار

سعر الدولار أمام الجنيه المصري، يتساءل الكثيرون حول مصير سعر الدولار في مصر مع بدء تطبيق الرسوم الجمركية الأمريكية على الكثير من الدول وتأثير ذلك على الاقتصاد المصري.

توقعت "فيتش سوليوشنز" مؤخرا نمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.9%، ما يُعد تسارعًا مقارنة بنمو 2.4% خلال العام المالي الماضي، نتيجة لتحسن البيئة الاقتصادية وارتفاع الاستهلاك.
كما شهد  سعر الدولار أمام الجنيه المصري، استقرارا حذرا في الفترة الأخيرة، في البنك المركزي والبنوك المصرية، ويأتي هذا بالتزامن مع إعلان ترامب فرض رسوم جمركية على دول عديدة في العالم.

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وتوقعت أن يتم تداول الجنيه المصري بين حوالي 50 و55 جنيهًا مقابل الدولار الأميركي في عام 2025 الجارى، وأن يظل الضغط على العملة قائمًا خلال الربع الأول من عام 2025 بسبب استحقاق أذون الخزانة، إضافة إلى قوة الدولار الأميركي وعدم اليقين بشأن سياسات إدارة ترامب.
وتوقعت استقرار ضغوط التضخم خلال العام الحالي عند متوسط 16.8% على اساس سنوي مقارنة مع متوسطة 28.3% العام الماضي، ما يسمح للبنك المركزي بتيسير السياسات النقدية ودعم النمو.

 

متابعة لحظية لـ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

ويقدم موقع "فيتو" خدمة متابعة لحظية لـ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، اليوم السبت 5 أبريل 2025، وذلك في جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي على مدار الساعة، ما يتيح للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ قراراتهم حول سعر صرف الدولار. 

 

وترصد "فيتو" سعر صرف الدولار لحظيًّا وفق آخر تحديث خلال السطور التالية: 

 

 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 

- 50.52 جنيه للشراء.
- 50.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

- 50.54 جنيه للشراء.
- 50.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- 50.54 جنيه للشراء.
- 50.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر 

- 50.52 جنيه للشراء.
- 50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

- 50.54 جنيه للشراء.
- 50.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدى اجريكول 

- 50.54 جنيه للشراء.
- 50.64 جنيه للبيع.

 

 

قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية 

سعر الدولار مؤشر اقتصادي مهم يعكس قيمة  العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية الأكثر استخدامًا عالميًا، حيث يتم تحديد السعر الرسمي للدولار في مصر من خلال البنك المركزي المصري بناءً على آليات العرض والطلب في السوق، مع الأخذ في الاعتبار السياسات الاقتصادية والمستجدات العالمية. 

كما أن الدولار هو إحدى الأدوات المهمة في تحديد قوة العملة الأمريكية مقارنة بمجموعة من العملات الرئيسية الأخرى مثل اليورو، الين الياباني، والجنيه الإسترليني، ويعتبر هذا المؤشر مقياسًا حيويًا يتم من خلاله قياس أداء الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية. 

 

 

عوامل تساعد في استقرار الدولار 

 وفي الفترة الأخيرة، شهد سعر الدولار استقرارًا نسبيًّا في البنوك المصرية، وهذا الاستقرار يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها الآتي: 

  • التدابير التي تتخذها الحكومة لدعم الاقتصاد.
  • محاولات السيطرة على معدلات التضخم.
  • تحسين مصادر النقد الأجنبي مثل تحويلات العاملين في الخارج، وعائدات قناة السويس، وقطاع السياحة.

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