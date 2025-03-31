الإثنين 31 مارس 2025
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ثقافة وفنون

سعد الصغير يطرح أحدث أغانيه «رجعتلكو بعد غياب» احتفالا بالعيد

سعد الصغير
سعد الصغير

طرح النجم سعد الصغير أغنيته الجديدة التي تحمل اسم رجعتلكو بعد غياب، والتى تشهد عودة قوية له، وهى من توزيع موسيقى وصولوهات زيزو فاروق وميكس وماستر أحمد جودة، وتم تسجيل الأغنية في استديو الرسالة.

وتقول كلمات الأغنية: رجعتلكم بعد غياب الأسد مايهبش كلاب ولما الأسد يحضر في مكانه كله يعلن الانسحاب، جدعنتكم دى مكياج ده أجدع حد فيكم مجاش، فيلم حياتي أعود تمثيله بس أقصكم في المونتاج، الله يقويني على كل اللي بيأذيني، الله يقويني ومقولكش لحد اديني، هفضل في الأفضل طول محدش كاسر عيني.

ويعيش الفنان سعد الصغير خلال الفترة الحالية حالة من النشاط الفنى الخروج من أزمته الأخيرة، حيث، يتعاون مع الملحن إسلام السقا فى أغنية جديدة، من كلمات وليد رياض، وتوزيع موسيقى لكل من عمار مصطفى وكريم الحلوانى، ومن المقرر طرح الأغنية قريبا، بعد الانتهاء من تصويرها على طريقة الفيديو كليب، تحت إشراف المخرج أحمد البنا.

كما يستعد الفنان سعد الصغير لتحضير فيلم جديد وسوف يعلن عنه خلال الفترة المقبلة، كما يعود لتقديم برنامجه سعد مولعها نار الذى يستضيف من خلاله باقة من نجوم الغناء، ويستضيف سعد خلال البرنامج فقرات إنسانية وتقديم لهم المساعدات والخير.

 

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