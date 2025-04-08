إصابة 5 أشخاص في حريق مصنع كرتون بالروبيكي

أصيب 5 أشخاص باختناقات إثر اندلاع حريق ضخم داخل مصنع كرتون بمنطقة الروبيكي في مدينة بدر شرق محافظة القاهرة، ما أثار حالة من الذعر بين العاملين وسكان المنطقة، وتمكنت الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد الحريق.

حريق مصنع كرتون بالروبيكي

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغًا من الأهالي يُفيد بتصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان من داخل مصنع كرتون بمنطقة الروبيكي في مدينة بدر، وعلى الفور تم إخطار الحماية المدنية بالقاهرة التى دفعت بـ 4 سيارات إطفاء إلى موقع الحادث.



وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على النيران قبل امتدادها للمصانع المجاورة.

وبالفحص تبين أن الحريق أسفر عن إصابة 5 أشخاص باختناقات نتيجة استنشاق الأدخنة، وتم إسعافهم في موقع الحادث.وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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