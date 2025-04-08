تفاصيل القبض على نجل الفنان محسن منصور، و4 قرارات عاجلة من النيابة

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، القبض على نجل الفنان محسن منصور فى واقعة دهس شاب بسيارته.

تفاصيل القبض على نجل الفنان محسن منصور.. قرارات عاجلة من النيابة

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى أجهزة الأمن بالجيزة بلاغا بوقوع حادث مروري إثر دهس قائد سيارة لشاب في مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ.

وكشف الفحص المبدئى، أن الشاب كان يحاول عبور الطريق في نقطة غير مخصصة للمشاة، حين صدمته سيارة مسرعة، وتبين لاحقًا أن السيارة يقودها نجل الفنان محسن منصور، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وضبط المتهم، ونقل جثة المتوفى الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقت النيابة إخطارا من الشرطة يفيد العثور على جثة الشاب "محمود. ع"، 30 عامًا، سباك، وبإجراء التحريات تبين أنه خلال قيادة "أحمد"، 27 عامًا، نجل الفنان محسن منصور، سيارته الخاصة، دهس الشاب أثناء عودته من عمله داخل أحد الكمباوندات، ما تسبب في وفاته، وتم القبض عليه والتحفظ على السيارة المتسببة في الحادث.

وكلفت النيابة بإجراء تحليل عينة من دم السائق للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية أو تعاطي، كما أمرت بمناظرة الشاب لبيان سبب الوفاة وطلب تحريات الشرطة حول ملابسات وظروف الواقعة، والتحفظ على المتهم لحين ورود تحريات المباحث والعرض.

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