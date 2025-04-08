الثلاثاء 08 أبريل 2025
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حوادث

ضحايا لقمة العيش، مصرع 3 أشقاء داخل خزان صرف صحى بالشرقية

.مصرع 3 أشقاء داخل
.مصرع 3 أشقاء داخل خزان صرف صحى بالشرقية

 لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر، بمحافظة الشرقية، خروجوا للبحث عن لقمة العيش والعمل فى أحد المشروعات بمحافظة الشرقية، قادمين من محافظة سوهاج، ولكن النهاية كانت مأساوية، وهى السقوط فى خزان مياه صرف صحى، ولقوا مصرعهم فى الحال، فيما هرعت قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى مكان البلاغ.

 

ضحايا خزان مياه صرف صحى بالعاشر من رمضان 

 تفاصيل الواقعة بدأت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية بلاغا يفيد بمصرع وإصابة 4 أشخاص؛ مقيمين بمركز جهينة بمحافظة سوهاج؛ أثناء العمل باحد المشروعات بمدينة العاشر من رمضان.

ضحايا لقمة العيش..مصرع 3 أشقاء داخل خزان صرف صحى بالشرقية 

 

 وانتقلت الأجهزة المختصة على الفور الى مكان البلاغ، وفرض كردون أمنى فى مسرح الجادث، تبين حدوث مصرع 3 أشخاص أشقاء واصابة آخر؛ إثر سقوطهم ببلاعة صرف صحي بمدينة العاشر من رمضان.

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وتمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال الجثامين، وشخص مصاب وهرعت سيارات الإسعاف بنقل الجثامين إلى  مستشفى جامعة العاشر والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة العامة بثلاجة حفظ الموتى، ويخضع المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وبدورها صرحت النيابة العامة، بدفن الجثامين وتسلميهم إلى ذويهم وطلبت تحريات المباحث حول ملابسات وظروف الواقعة.

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