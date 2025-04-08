الثلاثاء 08 أبريل 2025
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حوادث

"علقة" سخنة" لـ عاطل تحرش بفتاة في الميكروباص ببورسعيد

علقه ساخنة لـ عاطل
علقه ساخنة لـ عاطل تحرش بقتاة الميكروباص فى بورسعيد

شهدت محافظة بورسعيد، واقعة أقدام شاب على التحرش بفتاة داخل ميكروباص، ولقن الأهالي المتحرش علقة ساخنة وفر هاربا.


علقه ساخنة لـ عاطل تحرش بقتاة الميكروباص فى بورسعيد 

رصدت أجهزة وزارة الداخلية ، مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بإحدى السيدات حال استقلالها سيارة أجرة "ميكروباص" بدائرة قسم شرطة الشرق بمديرية أمن بورسعيد والادعاء بعدم قيام رجال الشرطة بتحرير المحضر اللازم.   

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وعقب رصد الفيديو تحركت أجهزة الأمن وتمكنت من تحديد المجني عليها والتى أكدت بانه حال إستقلالها سيارة "ميكروباص" قام أحد الأشخاص بالتحرش بها واستغاثتها بالركاب فقاموا بالتعدى عليه بالضرب وانصرفت دون تحرير ثمة محاضر. 


وبإجراء التحريات تمكن رجال الشرطة من ضبط مرتكب الواقعة عاطل"له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة المناخ ببورسعيد، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة،  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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