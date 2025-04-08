الثلاثاء 08 أبريل 2025
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حوادث

قرارات النيابة في واقعة دهس نجل الفنان محسن منصور لشاب بأكتوبر

الفنان محسن منصور
الفنان محسن منصور

 تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في اتهام نجل الفنان محسن منصور في واقعة دهس شاب بمدينة 6 أكتوبر، خلال عبوره الطريق، بعد وفاة الشاب متأثرا بإصابته في الحادث.

وانتقلت النيابة لمعاينة موقع الحادث للوقوف على ملابساته، كما أن أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث للوقوف على ملابساته، للتعرف علي المتسبب في الحادث، هل نجل الفنان أم سيارة نقل كانت تسير بجواره.

وقررت  النيابة العامة إخلاء سبيل أحمد نجل فنان محسن منصور في واقعة دهس شاب بمدينة 6 أكتوبر، خلال عبوره الطريق، بعد وفاة الشاب متأثرا بإصابته في الحادث، وذلك بكفالة 20 ألف جنيه.

 

حادث نجل فنان شهير 

 وكشفت المعاينة الأولية تفاصيل حادث نجل الفنان محسن منصور على الطريق بمدينة 6 أكتوبر، والذي أدى إلى إصابة الشاب  خلال عبوره الطريق وتسبب الحادث في وفاة الشاب، متأثرا بإصابته.

 

وفاة ضحية حادث نجل فنان بمدينة 6 أكتوبر 

 البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة الجيزة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري  في 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت قوة إلى مكان الحادث، وتم الدفع بسيارة الإسعاف التي نقلت الشاب إلى المستشفى.

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نيابة الجيزة 6 أكتوبر الجيزة

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