الثلاثاء 08 أبريل 2025
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حوادث

ضبط سيدة تدير كيانا تعليميا بدون ترخيص بمنطقة المعادي بتهمة النصب على المواطنين

ضبط سيدة تدير كيان
ضبط سيدة تدير كيان تعليمى بدون ترخيص بمنطقة المعادى للنصب

تمكنت  الإدارة العامة لمباحث المصنفات، من ضبط المديرة المسئولة عن كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالقاهرة، لقيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى السيدات؛ بإنشاء وإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية فى عدد من المجالات، وإيهامهم بكونها تمكنهم من الحصول على فرص عمل"على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
 

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وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، تمكن رجال الشرطة من  الكيان والمديرة المسئولة وعُثر بداخل الكيان على 103 شهادات وهمية منسوبة للكيان – استمارات تسجيل.

وبمواجهتها اعترفت بأنها المديرة المسئولة وارتكابها المخالفات  بالمشاركة مع مالكة الكيان بقصد تحقيق الربح المادى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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