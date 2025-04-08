الثلاثاء 08 أبريل 2025
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حوادث

مشادة على شقق الإسكان، شهود العيان يكشفون سبب وقوع مشاجرة داخل وزارة التضامن بالعجوزة

قوات الأمن، فيتو
قوات الأمن، فيتو

تجري نيابة الجيزة تحقيقاتها لكشف ملابسات مشاجرة وقعت داخل مقر وزارة التضامن الاجتماعي بمنطقة العجوزة، وذلك عقب تلقي بلاغ بتعدي شابين على مدير إدارة وموظفة وفرد أمن داخل الوزارة.

وبحسب التحريات الأولية، فإن الواقعة بدأت حينما حضر شابان إلى مقر الوزارة للاستفسار عن شقق سكنية، ونشبت بينهما وبين موظفة مشادة كلامية، تطورت سريعًا إلى مشاجرة. 

 

أقوال شهود العيان في الحادث 

وأفاد شهود عيان بأن الشابين كانا في حالة انفعال شديد، ووجها ألفاظا نابية للموظفة، قبل أن يتدخل مدير الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية وفرد أمن لمحاولة تهدئة الموقف.

 

ووفقا لأقوال الشهود، رفض الشابان الانصياع لمحاولات التهدئة، وقاما بالاعتداء بالسب والضرب على مدير الإدارة والموظفة وفرد الأمن، ما دفع الأخيرين لتحرير بلاغ بالواقعة.

 

وتقوم فرق البحث الجنائي بتفريغ كاميرات المراقبة داخل مقر الوزارة لرصد لحظة وقوع المشاجرة والتحقق من صحة أقوال الطرفين، كما يتم الاستماع لأقوال موظفين آخرين كانوا حاضرين أثناء الواقعة.

 

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي بدأت مباشرة التحقيق.

 

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نيابة الجيزة وزارة التضامن الاجتماعي العجوزة الجيزة

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