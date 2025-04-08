الثلاثاء 08 أبريل 2025
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شاهد لحظة نشوب حريق هائل في مصنع للبويات ببلبيس بالشرقية

حريق في مصنع للبويات
حريق في مصنع للبويات في العاشر من رمضان، فيتو

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة نشوب حريق هائل في مصنع للبويات بطريق بلبيس، في منطقة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

 

حريق هائل بمصنع للبويات في بلبيس

ويظهر مقطع الفيديو اشتعال النيران داخل المصنع، وحالة الذعر بين العمال الذين أخذوا يرددون "استر يا رب"، وقيام قوات الدفاع المدني بمحاولة إطفاء الحريق، الذي نتج عنه إصابة عاملين بحروق من الدرجات الثلاثة، والتهام النيران لمحتويات المصنع دون وقوع خسائر فى الأرواح وجار تقدير قيمة الخسائر.

وكان مدير أمن الشرقية اللواء عمرو رؤوف، قد تلقى بلاغًا بنشوب حريق هائل بمصنع للبويات بطريق بلبيس العاشر من رمضان محافظة الشرقية، ونتج عنه حدوث بعض التلفيات بمحتويات المصنع، وإصابة  عاملين من عمال المصنع.


وفور تلقى البلاغ، انتقلت قوات الأمن والحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحريق، حيث تمكنت من محاصرة النيران، التى اندلعت في مخزن داخل مصنع للبويات على مساحة 500 مترًا، وتم منع امتداد النيران لكل المصانع والمساكن والزراعات المجاورة  للمصنع، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وتم نقل المصابين لمستشفى بلبيس المركزى. 

الحريق يلتهم مخزن للبويات على مساحة 500 متر


كما تم إخطار النيابة، التى تولت التحقيق في ملابسات الحادث، وقررت انتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق وتحديد سببه، مع تشكيل لجنه مالية وفنية لتحديد قيمة الخسائر والتلفيات في المصنع، ومدى صلاحيه منشآت المصنع من عدمه، مع تكثيف تحريات المباحث حول سبب حدوث الحريق، للتأكد مما إذا كانت هناك شبهة جنائية في نشوب الحريق.

حريق في مصنع للبويات في بلبيس، فيتو
حريق في مصنع للبويات في بلبيس، فيتو

وتبين من التحريات الأولية نشوب الحريق في مخزن داخل المصنع على مساحة 500 متر، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 

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