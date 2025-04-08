الثلاثاء 08 أبريل 2025
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حوادث

الأمن يكشف ملابسات فيديو معاكسة فتاة البساتين

ضبط المتهم
ضبط المتهم

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، يتضمن قيام شخص  بتتبع طفلة ومعاكستها بمنطقة البساتين، وضبط مرتكب الواقعة.

 

الأمن يكشف ملابسات فيديو معاكسة فتاة البساتين 


  تعود تفاصيل الواقعة برصد أجهزة الأمن، تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله أحد الأشخاص من آخر لقيامه بتتبع نجلته ومعاكستها  بمنطقة البساتين بالقاهرة.

الأمن يكشف ملابسات فيديو معاكسة فتاة البساتين 
الأمن يكشف ملابسات فيديو معاكسة فتاة البساتين 

وعلى الفور تحرك رجال الشرطة، وتمكن من  تحديد القائم على النشر سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، وبسؤاله أفاد بأن نجلته أخبرته بقيام أحد المارة بالتحدث معها وسؤالها عن إحدى السيدات، أثناء توجهها لشراء بعض المتطلبات، على إثر ذلك قام بنشر مقطع الفيديو لتحذير جيرانه من ذلك الشخص، وأضاف بعدم تحريره محضر بالواقعة لعدم حدوث مكروه لنجلته.

 

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وبإجراء التحريات تمكن رجال الشرطة، من تحديد وضبط مرتكب الواقعة له معلومات جنائية – مقيم بدائرة القسم، وبمواجهته أقر بأنه قام بتتبع الفتاة لمعاكستها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

تضمن قانون العقوبات عقوبات رادعة  لجريمة نشر الأخبار الكاذبة، والتى تصل إلى الحبس سنة والغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه. 

 

عقوبة نشر الأخبار الكاذبة


نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

 

ونصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

عقوبة تكدير الأمن العام 


وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

يذكر أن الأَخْبَارُ الكَاذِبَة أو الأخبار الزائفة وتُعرف أيضًا باسم الأخبار المزيفة أو الأخبار غير المهمة، أو الأخبار الكاذبة، أو الأخبار المخادعة، هي شكل من أشكال الأخبار التي تتكون من معلومات مضللة منتشرة عبر وسائط الأخبار التقليدية المطبوعة والإذاعية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت، وغالبًا ما يتردد صدى هذه الأخبار على أنها معلومات مضللة في وسائل التواصل الاجتماعي ولكنها تجد طريقها إلى وسائل الإعلام الرئيسية أيضًا.

 

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