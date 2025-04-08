ترامب يفرض غرامة ضخمة يوميا على المهاجرين المخالفين

أظهرت وثائق أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعتزم تغريم المهاجرين الخاضعين لأوامر الترحيل 998 دولارا يوميا في حالة عدم مغادرتهم الولايات المتحدة، بالإضافة إلى مصادرة ممتلكاتهم إذا لم يسددوا هذه الغرامة بحسب رويترز.

إدارة ترامب تعتزم تطبيق العقوبات بأثر رجعي

وتستند هذه الغرامات إلى قانون صدر عام 1996، وطبق لأول مرة عام 2018 خلال الفترة الرئاسية الأولى لرئاسة ترامب.

وذكر مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، طالبا عدم الكشف عن هويته، أن إدارة ترامب تعتزم تطبيق العقوبات بأثر رجعي لمدة تصل إلى خمس سنوات، مما قد يؤدي إلى غرامات تزيد على مليون دولار.

وأظهرت رسائل بريد إلكتروني حكومية اطَلعت عليها "رويترز" أن إدارة ترامب تدرس أيضا مصادرة ممتلكات المهاجرين الذين لا يسددون هذه الغرامات.

الأمن الداخلي: على المهاجرين المخالفين استخدام تطبيق الجوال

وردا على أسئلة من "رويترز"، قالت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي تريشيا ماكلافلين في بيان إنه ينبغي على المهاجرين المقيمين في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية استخدام تطبيق الجوال (سي.بي.بي هوم) "لترحيل أنفسهم ومغادرة البلاد على الفور".

وأضافت: "إذا لم يفعلوا ذلك، فسيواجهون عواقب... ويشمل ذلك غرامة قدرها 998 دولارا أمريكيا عن كل يوم يتجاوز فيه الأجنبي غير الشرعي المدة المنصوص عليها في أمر الترحيل النهائي".

ترامب يطلق حملة صارمة على الهجرة

وأطلق ترامب حملة صارمة على الهجرة بعد توليه منصبه في يناير، وهو ما مثل اختبارا لحدود القانون الأمريكي فيما يتعلق بزيادة عمليات الاعتقال والترحيل.

وتستهدف الغرامات المزمعة نحو 1.4 مليون مهاجر أصدر قاض مختص بالهجرة أمرا بترحيلهم.

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