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خارج الحدود

روسيا رحبت بالمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الملف النووي

علم روسيا،فيتو
علم روسيا،فيتو

رحبت روسيا اليوم، بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إجراء مباحثات مباشرة مع إيران بخصوص ملفها النووي في نهاية الأسبوع الحالي، بحسب وكالة "فرانس برس".

روسيا رحبت بالمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الملف النووي

 

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين: "ندرك أن بعض التواصل المباشر وغير المباشر من المقرر أن يحصل في سلطنة عمان.

وتابع: وبالتأكيد لا يسعنا الا أن نرحب بذلك لأنه قد يقود الى خفض التوترات المتعلقة بإيران".

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