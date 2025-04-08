استطلاع: معظم الأمريكيين يلقون باللوم على ترامب بعد انهيار سوق الأسهم

يرى أغلب الأمريكيين أن الرئيس دونالد ترامب مسؤول عن انهيار سوق الأسهم الأمريكية، بحسب نتائج استطلاع للرأي أجرته شركة YouGov للأبحاث.

67% من المشاركين يلقون ببعض اللوم على ترامب

وبحسب نتائج الاستطلاع، فإن 67% من المشاركين يلقون ببعض اللوم على ترامب، في حين يعتقد 19% أن الرئيس غير مذنب، بينما لم يحدد 14% إجابتهم.

وكما أظهر الاستطلاع، فإن 44% من المشاركين يقيمون الحالة الحالية لسوق الأسهم الأمريكية بأنها مزرية. وفي الوقت نفسه، اعتبر 9% أن حالة السوق ممتازة، في حين قال 10% إن وضعها "جيد". وكما أشرنا، يرى 19% من المشاركين أن الوضع الحالي للسوق "معتدل".

استطلاع على 4610 شخصا بالغا في الولايات المتحدة

وأجرى الاستطلاع على 4610 شخصا بالغا في الولايات المتحدة في 7 أبريل.

يذكر أنه في نهاية الأسبوع الأول بعد إعلان رئيس البلاد دونالد ترامب عن فرض "رسوم جمركية انتقامية"، أغلقت بورصات الأسهم الأمريكية على انخفاض المؤشرات الرئيسية بنسبة 5.5%، وتشير تقديرات المنشورات المتخصصة حاليا إلى أن خسارة السوق في يومين من الرسوم الجمركية بلغت 6.6 تريليون دولار، وهي الأكبر في التاريخ.

فرض رسوم جمركية "متبادلة" على الواردات من بلدان أخرى

في الثاني من أبريل، وقع الرئيس الأمريكي على أمر تنفيذي يقضي بفرض رسوم جمركية "متبادلة" على الواردات من بلدان أخرى، واصفا الأمر بأنه "استقلال" الاقتصاد الأمريكي. كما وعد الرئيس بإيرادات في الميزانية من الرسوم الجمركية تتراوح بين 6 و7 تريليون دولار.



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