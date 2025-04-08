الثلاثاء 08 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

استطلاع: معظم الأمريكيين يلقون باللوم على ترامب بعد انهيار سوق الأسهم

دونالد ترامب، فيتو
دونالد ترامب، فيتو

يرى أغلب الأمريكيين أن الرئيس دونالد ترامب مسؤول عن انهيار سوق الأسهم الأمريكية، بحسب نتائج استطلاع للرأي أجرته شركة YouGov للأبحاث.

67% من المشاركين يلقون ببعض اللوم على ترامب

وبحسب نتائج الاستطلاع، فإن 67% من المشاركين يلقون ببعض اللوم على ترامب، في حين يعتقد 19% أن الرئيس غير مذنب، بينما لم يحدد 14% إجابتهم.

وكما أظهر الاستطلاع، فإن 44% من المشاركين يقيمون الحالة الحالية لسوق الأسهم الأمريكية بأنها مزرية. وفي الوقت نفسه، اعتبر 9% أن حالة السوق ممتازة، في حين قال 10% إن وضعها "جيد". وكما أشرنا، يرى 19% من المشاركين أن الوضع الحالي للسوق "معتدل".

استطلاع على 4610 شخصا بالغا في الولايات المتحدة

وأجرى الاستطلاع على 4610 شخصا بالغا في الولايات المتحدة في 7 أبريل.

يذكر أنه في نهاية الأسبوع الأول بعد إعلان رئيس البلاد دونالد ترامب عن فرض "رسوم جمركية انتقامية"، أغلقت بورصات الأسهم الأمريكية على انخفاض المؤشرات الرئيسية بنسبة 5.5%، وتشير تقديرات المنشورات المتخصصة حاليا إلى أن خسارة السوق في يومين من الرسوم الجمركية بلغت 6.6 تريليون دولار، وهي الأكبر في التاريخ.

فرض رسوم جمركية "متبادلة" على الواردات من بلدان أخرى

في الثاني من أبريل، وقع الرئيس الأمريكي على أمر تنفيذي يقضي بفرض رسوم جمركية "متبادلة" على الواردات من بلدان أخرى، واصفا الأمر بأنه "استقلال" الاقتصاد الأمريكي. كما وعد الرئيس بإيرادات في الميزانية من الرسوم الجمركية تتراوح بين 6 و7 تريليون دولار.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الولايات المتحدة الأسهم الأمريكية ترامب الرسوم الجمركية

مواد متعلقة

قرار من ترامب يهدد حياة ملايين الأشخاص في 13 دولة

تريليون دولار، ترامب يقر أضخم ميزانية في تاريخ البنتاجون

ترامب يلغي قيودا لـ بايدن بشأن الذكاء الاصطناعي

الصين ترفض ضغوط ترامب وتطالب واشنطن بإظهار "الاحترام"

الأكثر قراءة

مصدر بالأهلي: تم حسم ملف زيزو وانتظروا تقديمًا تاريخيًّا للاعب

أول تعليق من مسئول مدرسة الشهيد رائد طيار محمد عادل بشأن وفاة رئيس إدارة الباجور التعليمية

قرار مفاجئ من الهلال السوداني قبل مواجهة الأهلي بساعات

السيسي وماكرون يزوران المصابين الفلسطينيين بمستشفى العريش العام

انخفاض ملحوظ في سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025

زيارة تاريخية، السيسي وماكرون يصلان العريش بعد قليل

علي جمعة: الإسلام لا يقدس الأسرة واختار تفتيت الثروة بدلًا من تكديسها

الأهلي ينتظر انتهاء موسم زيزو مع الزمالك لاستخراج تأشيرة أمريكا

منوعات

المزيد

تراجع سعر الخضراوات في سوق مصر القديمة، وهذه أبرز الأسعار

لحظة التحام "سويوز إم إس-27" بمحطة الفضاء الدولية

القائمة بأعمال مديرة ناسا: الوكالة لا تضمن بقاء روادها على قيد الحياة في المريخ

استنساخ ذئاب عملاقة وشرسة انقرضت منذ آلاف السنين

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الثلاثاء، الكيلو بـ 32 جنيها بالأسواق

سعر الأرز الشعير عريض الحبة يسجل 18.4 ألف جنيه

انقلاب 180 درجة، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم وغدا الأربعاء

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بمشاركة الأهلي وبيراميدز.. مواعيد مباريات إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

حكم الجمع بين صيام الأيام البيض والست من شوال

تفسير رؤية المستشفى في المنام وعلاقتها بالشفاء من الامراض

علي جمعة: الإسلام لا يقدس الأسرة واختار تفتيت الثروة بدلًا من تكديسها

المزيد
الجريدة الرسمية