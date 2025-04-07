الخليفة دونالد ترامب

يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاد في البحث عن مخرج دستوري يتيح له بالفعل الترشح لفترة ولاية ثالثة، ففي أحدث تصريح له بهذا الشأن أكد ترامب - الذي سيبلغ 82 عامًا في نهاية ولايته الثانية - أنه لم يكن يمزح حين أعلن رغبته في تولي رئاسة الولايات المتحدة لولاية ثالثة وأن الكثيرين يريدون منه أن يفعل ذلك.



ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها ترامب عن الترشح لولاية ثالثة، ففي يناير الماضي، قال الرئيس الأمريكي أمام أنصاره: سيكون أعظم شرف في حياتي أن أخدم ليس مرة واحدة، بل مرتين أو ثلاثًا أو أربع مرات..

والطريف أو الغريب في هذا السياق أن ترامب لا يعبر فقط عن رغبة شخصية له، لكنه يعبر أيضا عن رغبة كثير من مناصريه.



الأمر لم يتوقف عند مجرد الأمنيات أو حتى التصريحات بل عن أحد أعضاء مجلس النواب وهو الجمهوري آندي أوجلز، تقدم بمقترح قانون يدعو إلى تعديل دستوري يمكّن الرئيس من البقاء في منصبه حتى ثلاث فترات شريطة أن تكون غير متتالية..

وهذا التعديل في حال تحققه سيجعل ترامب فقط من بين جميع الرؤساء السابقين الباقين على قيد الحياة مؤهلًا لولاية ثالثة، فقد كان آخر رئيس تولى منصبه لأربع فترات متتالية هو الرئيس الأسبق فرانكلين روزفلت، الذي شغل منصبه خلال الفترة من عام 1933 حتى 1945، حيث توفي قبل إكمال فترته الرابعة، وبعدها تم تعديل الدستور ليقصر مرات الترشح على فترتين فقط.



ورغم أن الدستور الأمريكي يمنع الترشح لأكثر من فترتين، حيث ينص على أنه لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من مرتين، ولا يجوز انتخاب أي شخص شغل منصب الرئيس أو تولى مهامه لأكثر من عامين، لمنصب الرئيس أكثر من مرة واحدة، إلا أن بعض الأصوات من مناصري ترامب يتحدثون عن إمكانية تعديل الدستور..

لكن أمر تعديل الدستور يبدو صعبا إن لم يكن مستحيلا حيث يتطلب الأمر موافقة ثلثي مجلسي الشيوخ والنواب، بالإضافة إلى موافقة ثلاثة أرباع الحكومات في الولايات، ورغم أن حزب ترامب الجمهوري يسيطر على المجلسين، لكنه لا يتمتع بالأغلبية اللازمة لتعديل الدستور، بالإضافة إلى أن الحزب الديمقراطي يسيطر على 18 فقط من أصل 50 هيئة تشريعية في الولايات.



أما أغرب ما في الأمر أن أنصار ترامب يسعون للالتفاف على الدستور من خلال ما يعتبرونه ثغرة لم يتمّ اختبارها أمام القضاء، حيث يحظر الدستور انتخاب أي شخص لأكثر من فترتين رئاسيتين، لكنه لا يذكر شيئًا عن الخلافة.



وبموجب هذا الطرح، يمكن لترامب أن يكون نائب الرئيس المرشح، لشخص آخر يُرشح للرئاسة ربما نائبه جيه دي فانس - في انتخابات 2028، وفي حال فوز المرشح للرئاسة، يمكن أن يؤدي اليمين الدستورية في البيت الأبيض ثم يستقيل فورًا، مما يفتح الطريق أمام ترامب - نائبه في هذه الحالة- بتولي المنصب عن طريق الخلافة.

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