الإثنين 17 مارس 2025
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متعرفش أنا مين؟

بقدر ما كان انزعاج الرأي العام المصري من واقعة مشاجرة مدينة الفردوس كبيرا، بقدر ما كان التحرك السريع لمباحث قسم ثالث أكتوبر والقرارات الحاسمة والسريعة لنيابة ثالث أكتوبر أكبر الأثر في اطمئنان الرأي العام والمواطن المصري أنه لا أحد فوق القانون، وأن جميع المواطنين أمام القانون سواء، وأن مقولات مثل "متعرفش أنا مين" -تلك المقولة البغيضة في وجدان المصريين- قد عفا عليها الزمن.

 

الموضوع كان ببساطة حادث تصادم مثل كل حوادث التصادم البسيطة "طالما لم ينتج عنها إصابات"، تلك الحوادث التي تتكرر للأسف مئات المرات يوميا بسبب رعونة السائقين أحيانا وعنادهم في غالب الأحيان، وكان يمكن أن ينتهي الموضوع بالتفاوض الراقي بشأن اصلاح التلفيات أو بالتسامح أو بالقانون من خلال محضر شرطة ومعاينة لتحديد المخطىء والإجراءات المطلوبة من الناحية القانونية.

 
ولو كان الأمر كذلك ما احتاجت السيدة الفاضلة لاستدعاء زوجها وأولادها، وحتى لو استدعتهم ما إحتاج الأمر لهذا العنف الذي شهدته الواقعة المؤسفة.

 

وفي خلال زياراتي المتعددة لدول كثيرة كنت أرى مثل هذه الحوادث البسيطة ولفت انتباهي أن أول ما يفعله السائقان هو الإطمئنان على بعضهما ثم متابعة التلفيات وطرق التعامل معها.

 

بالتأكيد الأمر قد يكون مختلفا، ففي الخارج هناك ثقافة التأمين على السيارات، وهناك تتحمل شركات التأمين إصلاح أي تلفيات مهما كانت قيمتها دون تسويف أو إبطاء، وهو أمر يجعل صاحب السيارة أكثر هدوءا واطمئنانا مهما كان حجم التلفيات.


لكن هناك أيضا اختلافات أخرى وهي أن الجميع هناك لديهم ثقافة الاحتكام للقانون، وليس للعنف والتعدي على الآخر، بعكس ما كان سائدا لدينا وما ترسخ على مدى عقود طويلة ماضية من غياب للقانون أو انتقائية في تطبيقه.

 

ضحايا حلم الثراء السريع

أعداء الإصلاح داخل الحكومة

 

الآن تترسخ ثقافة جديدة لدى المجتمع المصري كنا في أشد الحاجة إليها وهي أن الجميع متساوون أمام القانون، وأنه لا تمييز بين مصري وآخر، وأن شعار العدالة العمياء الذي يمثل شعارا للعدالة التي لا ترى فرقا بين مواطن وآخر هو حقيقة وليس مجرد شعار، وأن مقولة "مش عارف أنا مين" قد عفا عليها الزمن ولا يجب أن يكون لها وجود في المجتمع المصري الحديث.

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حادث تصادم رعونة السائقين واقعة مشاجرة مشاجرة الفردوس مشاجرة مدينة الفردوس فيتو بوابة فيتو الكاتب الصحفي كمال ريان

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