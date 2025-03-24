بلاغ ضد كلب

قد يبدو العنوان غريبا، لكنه عنوان جاد يعبر عن مشكلة حقيقية يشكو الكثيرون منها دون حل، المشكلة هي الخطر والإزعاج الذي تسببه كلاب الجيران دون وجود قانون يحكم هذا الموضوع يحتكم إليه المتضررون.



وهناك واقعة حقيقية أتعرض لها ومعي جيران آخرون من جار لنا يصر على إقتناء كلب، وهذا حقه - لكن المشكلة أن هذا الكلب لا يتوقف عن النباح ليلا ونهارا بصورة يصعب أو يستحيل على الجيران التعايش معها، وبالطبع في ظل هذا الوضع المثير للأعصاب لا تحدثني عن إمكانية النوم أو إمكانية أن يستذكر الطلاب دروسهم.



شهورا عديدة والمشكلة قائمة وتزداد تفاقما مع فشل كل محاولات الوساطة مع الجار من جانب جيرانه أنفسهم أو اتحاد ملاك المدينة، ولم يكن هناك بد من إبلاغ مديرية الطب البيطري التي أرسلت مشكورة لجنة للتأكد من وجود تصريح باقتناء الكلب المزعج والكشف عليه..

لكن أصحاب الكلب رفضوا السماح للجنة بالدخول، فخاطبت مديرية طب بيطري الجيزة جهاز حدائق أكتوبر الذي شكل لجنة ضمت مسؤولين منه ومن الطب البيطري ومن شرطة المرافق وتوجهوا لصاحب الكلب الذي رفض أيضا دخولهم، بل رد على الجيران الشاكين بتهديده لهم وتسليط الكلب علنا على قطة في الشارع قام بتمزيقها في رسالة تهديد ووعيد للجيران إذا استمروا في الشكوى من الكلب.



وأمام هذه التهديدات وهذا التعنت لجأ المتضررون إلى قسم الشرطة وحرروا محضرا ضد صاحب الكلب، مطالبين بتمكين الجهات المعنية سواء جهاز حدائق أكتوبر أو الطب البيطري أو الشرطة من الدخول للكشف عن الكلب المرعب، والذي وصفه أحد مسؤولي الطب البيطري من خلال رؤيته له من وراء سلك بوابة صاحبه بأنه من النوع الممنوع استيراده، وأنه يشكل خطورة حقيقية، وبالتالي فهو غير مرخص..

لكن البلاغ حٌفظ لأن القانون الذي يضع ضوابط اقتناء الكلاب ويلزم بترخيصها والكشف عليها وإن كان قد صدر لكنه لم يفعل بعد لعدم صدور لائحته التنفيذية، وبذلك فلا حل لمواجهة خطر الكلب وازعاجه المستمر سوى إنتظار شهور وربما سنوات لحين صدور اللائحة التنفيذية.



هذه الأزمة ليست أزمة خاصة تخص مجموعة محددة من السكان، لكنها أزمة عامة تشكو منها فئات واسعة من المواطنين دون حل، وقد تتكرر حادثة كلب السيدة الذي إلتهم جارها وقتله وغيرها من حوادث القتل التي كان سببها كلب، وساعتها سننتفض حزنا ومطالبة بوضع حد لأزمة الكلاب القاتلة، وكالعادة سننسى بعدها في انتظار صدور تفعيل القانون الذي ننتظر تفعيله منذ سنوات طويلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.