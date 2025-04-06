الأحد 06 أبريل 2025
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خارج الحدود

غارات إسرائيلية مكثفة شمال مدينة دير البلح بقطاع غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد، بشن قوات الاحتلال غارات مكثفة شمال مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

 

استشهاد 490 طفلا خلال 20 يوما في قطاع غزة

أعلن الإعلام الحكومي في غزة، مساء اليوم الأحد، استشهاد 490 طفلا في 20 يوما إثر العدوان الإسرائيلي، ليرتفع عدد الشهداء إلى 1350 منذ خرق الاحتلال وقف إطلاق النار.

 

13 ألف فلسطيني بحاجة للعلاج خارج قطاع غزة

أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة أن 13 ألف مريض بحاجة إلى مغادرة القطاع لمتابعة العلاج التخصصي.

وحذرت الوزارة من أن الوضع الصحي والإنساني في القطاع وصل إلى مستويات خطيرة وكارثية.

ونبهت إلى أن استمرار إغلاق المعابر يفاقم الحالة الصحية لمئات المرضى والجرحى ممن ينتظرون السفر للعلاج".

 

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن منع الإمدادات يهدد الأمن الغذائي ويزيد الوفيات بين الأطفال بسبب سوء التغذية.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي توسيع عدوانه علي قطاع غزة منذ يوم 18 مارس الماضي، بعد هدنة امتدت لنحو شهرين.

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قوات الاحتلال قطاع غزة غزة العدوان الإسرائيلي وزارة الصحة الفلسطينية

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