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رياضة

آينتراخت فرانكفورت يخسر من بريمن بثنائية في الدوري الألماني

فرانكفورت، فيتو
فرانكفورت، فيتو

خسر فريق آينتراخت فرانكفورت من نظيره فيردر بريمن بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الألماني

 

مباراة آينتراخت فرانكفورت وبريمن

وسجل هدفي فريق بريمن كل من أوليفر بوركي في الدقيقة 28 ورومانو شميد في الدقيقة 84.

ترتيب آينتراخت فرانكفورت وبريمن في الدوري الألماني 
 

وبتلك النتيجة يحتل فريق آينتراخت فرانكفورت المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 48 نقطة، بينما يأتي بريمن في المركز العاشر برصيد 39  نقطة. 

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