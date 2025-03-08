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رياضة

بايرن ميونخ يخسر في ملعبه أمام بوخوم 3-2 في الدوري الألماني

بايرن ميونخ، فيتو
بايرن ميونخ، فيتو

 انتهت مباراة بايرن ميونخ ضد بوخوم بنتيجة 3-2 للأخير، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم السبت، على ملعب أليانز أرينا، ضمن لقاءات الجولة 25 من الدوري الألماني.

سجل البرتغالي رافائيل جوريرو هدفي بايرن ميونخ في الدقيقتين 14 و28، بينما سجل ياكوف ميديتش هدف بوخوم الأول في الدقيقة 31، وأضاف إبراهيم سيسوكو وماتوش بيرو هدفي بوخوم الثاني والثالث في الدقيقتين 51 و71.

تشكيل بايرن ميونخ ضد بوخوم

حراسة المرمى: يوناس أوربيج.

خط الدفاع: ساشا بوي، جوسيب ستانيشيتش، رافائيل جوريرو، هيروكي إيتو.

خط الوسط: إيريك داير، جواو بالينيا، ليون جوريتسكا.

خط الهجوم: سيرج جنابري، ليروي ساني، توماس مولر.

تشكيل بوخوم أمام بايرن ميونخ

حراسة المرمى: تيمو هورن.

خط الدفاع: تيم أورمان، ياكوف ميديتش، برناردو، ماكسيميليان ويتك.

خط الوسط: فيليكس باسلاك، ماتوش بيرو، توم كراوس، جيورجيوس ماسوراس.

خط الهجوم: إبراهيم سيسوكو، فيليب هوفمان.

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بايرن ميونخ ضد بوخوم بايرن ميونخ بوخوم الدوري الألماني رافائيل جوريرو

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