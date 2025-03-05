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رياضة

بوروسيا دورتموند يتعادل مع ليل 1/1 في دوري أبطال أوروبا

بوروسيا دورتموند
بوروسيا دورتموند وليل

تعادل فريق بوروسيا دورتموند الألماني مع  نظيره  ليل الفرنسي، بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، مساء اليوم الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل كريم أديمي هدف التقدم لفريق بوروسيا دورتموند في الدقيقة 22، ثم تعادل ليل عن طريق لاعبه هكون أرنار هارالدسون في الدقيقة 68. 

تشكيل بوروسيا دورتموند أمام ليل

وجاء تشكيل بوروسيا دورتموند كالتالي:

حراسة المرمى: جريجور كوبيل.

خط الدفاع: جوليان رايرسون، ايمري تشان، نيكو شلوتيربيك، دانيال سفينسون.

خط الوسط: مارسيل سابيتزر، باسكال جروس، كريم أديمي، جوليان براندت، جيمي بينو جيتنز.

خط الهجوم: سيرهو جيراسي.

 

تشكيل ليل أمام بوروسيا دورتموند 

وجاء تشكيل ليل كالتالي:

حراسة المرمى: لوكاس شيفالير.

خط الدفاع: توماس مونييه، بافودي دياكيتي، الكساندرو ريبيرو، ايسمايلي.

خط الوسط: نجالايل موكاو، بنيامين اندري، أيوب بوعدي، هاكون أرنار هارالدسون، ايثان مبابي.

خط الهجوم: جوناثان دايفيد

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