29 شهيدا بغارات للاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم

ذكرت تقارير إعلامية فلسطينية اليوم السبت، أن 29 فلسطينيا استشهدوا في غارات للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وفي وقت سابق من اليوم السبت أكد رئيس لجنة المتابعة بالدفاع المدني في قطاع غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي نفذ عمليات إعدام ميداني بحق المسعفين في رفح، مشيرا إلى أن الاحتلال حاول إخفاء جريمة استهداف المسعفين وعمال الإغاثة برفح.

الأمم المتحدة تنتقد العدوان الإسرائيلي على غزة

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، الخميس إنه مستاء بشدة لاستشهاد 15 عاملا بالمجال الطبي والإنساني في غزة، مطالبا جيش الاحتلال بوقف المذابح في القطاع.

وأضاف فولكر توكر أنه يجب إجراء تحقيق مستقل وسريع وشامل في عمليات القتل ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاك للقانون الدولي.

وتابع إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصف مخيمات النازحين مرات عديدة، وليس لديهم مكان آمن يذهبون إليه، وأوامر الإخلاء الإسرائيلية لا تتوافق مع متطلبات القانون الإنساني الدولي.

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