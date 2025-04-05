السبت 05 أبريل 2025
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خارج الحدود

بلدية غزة: القطاع يعيش أزمة عطش كبيرة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

قالت بلدية غزة، في بيان صادر عنها اليوم السبت: إن القطاع  يعيش أزمة عطش كبيرة جراء توغل جيش الاحتلال  الإسرائيلي بمناطق شرق المدينة وتوقف خط مياه "ميكروت"، الذي يغذي 70% من احتياجات غزة الحالية من المياه القادمة للداخل.

بلدية غزة: القطاع يعيش أزمة عطش كبيرة 

وأضافت البلدية في منشور على صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم السبت أن  "الخط يمر عبر المنطقة الشرقية في حي الشجاعية، وأنه توقف عن الضخ مساء أول أمس الخميس".

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وتابعت:  إن طواقم البلدية تجري حاليا تواصلا مع الجهات المختصة للسماح لها بالوصول إلى مسار الخط شرق المدينة ومعاينته للتأكد من سلامته، تمهيدا لإعادة توفير المياه للمواطنين.

وأوضحت البلدية أن خط ميكروت كان يغذي المدينة بنحو 20% من احتياجاتها اليومية قبل بدء العدوان الإسرائيلي في أكتوبر عام 2023، ولكن بعد العدوان وتدمير معظم آبار المياه، إلى جانب تدمير محطة التحلية المركزية الواقعة شمال غرب مدينة غزة، ونقص الطاقة والكهرباء، أصبحت البلدية تعتمد بنسبة 70% من احتياجها اليومي على مياه "ميكروت" علما بأن هذه المياه يتم توزيع جزء منها عبر خزانات محمولة على الشاحنات للمناطق التي لا تصلها مياه البلدية".

وقالت إن " الاحتلال الإسرائيلي تعمد استهداف مرافق المياه خلال العدوان، ما تسبب بأضرار كبيرة وتدمير واسع في الآبار والشبكات، الأمر الذي خلق أزمة حادة في توفير وتوصيل المياه إلى مناطق واسعة من المدينة".

ودعت بلدية غزة المواطنين إلى ضرورة ترشيد استهلاك المياه والتكافل فيما بينهم لتجاوز هذه الأزمة، مؤكدة أنها ستعمل على توفير المياه بكميات محدودة من مصادر أخرى وفقا للإمكانات المتاحة.

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غزة جيش الاحتلال حي الشجاعية الاحتلال الإسرائيلي

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