حزب الله: لا نريد العودة للحرب وإسرائيل تضغط لجرنا إليها مجددًا

قال حزب الله اللبناني، اليوم السبت، إنه لا يريد العودة للحرب من جديد.

وأضاف حزب الله: "إسرائيل تضغط لجرنا إلى الحرب مجددا.. وملتزمون بالقرار 1701 وعلى إسرائيل الانسحاب من الجنوب".

وقال رئيس وزراء لبنان نواف سلام، إنه يجب ممارسة أقصى الضغوط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لوقف اعتداءتها.

خرق واضح للقرار 1701 واتفاق الترتيبات الأمنية الخاصة بوقف الأعمال العدائية

وأشار رئيس وزراء لبنان، إلي أن استهداف إسرائيل مدينة صيدا اعتداء صارخ على السيادة اللبنانية وخرق واضح للقرار 1701 واتفاق الترتيبات الأمنية الخاصة بوقف الاعمال العدائية.

استهداف إسرائيل مدينة صيدا

وأفادت مصادر لبنانية، فجر الجمعة، بأن الطيران الإسرائيلي استهدف شقة سكنية في مدينة صيدا بـجنوب لبنان، مما أدى إلى استشهاد 3 أشخاص.

وذكر إعلام لبناني أن المستهدف بالغارة الإسرائيلية هو القيادي في حركة حماس بلبنان حسن فرحات (أبو ياسر)، وقتل معه ابنه وابنته.

وفور وقوع الغارة، هرعت فرق الإنقاذ والإسعاف إلى موقع البناية السكنية المستهدفة، فيما سارع مواطنون إلى المكان للمشاركة في جهود الإنقاذ.

وتم تداول صور عبر وسائل التواصل الاجتماعي تظهر الشقة المستهدفة والنيران مشتعلة فيها من جراء الغارة الإسرائيلية.

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