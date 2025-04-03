حماس: الاحتلال يواصل حرب الإبادة والتجويع والتهجير ضد شعبنا

قالت حركة حماس: إن الاحتلال يواصل حرب الإبادة والتجويع والتهجير ضد الشعب الفلسطيني تحت الحصار الخانق.

وأضافت حماس: ندعو إلى توحيد الجهود الوطنية والقومية والإسلامية لمواجهة الاحتلال ومخططاته العدوانية.

3898 شهيدًا ومصابًا في غزة منذ استئناف العدوان الاسرائيلي

أفادت مصادر طبية في غزة، اليوم الخميس، باستشهاد 1163 فلسطينيا وإصابة 2735 آخرين منذ استئناف العدوان علي القطاع في 18 مارس الماضي.

44 شهيدا إثر غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم

وكانت أفادت مصادر طبية في غزة، باستشهاد 44 فلسطينيا إثر الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم.

العودة إلى وقف إطلاق النار وتسهيل إدخال المساعدات

بدوره، قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس: إن التطورات في قطاع غزة والضفة الغربية تهدد استقرار المنطقة برمتها.

وأضاف العاهل الأردني: "يجب توقف الحرب في غزة والعودة إلى وقف إطلاق النار وتسهيل إدخال المساعدات".

وبحسب شبكة «سكاي نيوز»، دعا العاهل الأردني المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لإنهاء المأساة في قطاع غزة.

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