الجمعة 28 مارس 2025
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خارج الحدود

ماكرون يستنكر قصف بيروت ويدعو إسرائيل للانسحاب من لبنان

ماكرون
ماكرون

 أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن تضامنه مع سكان بيروت الذين شهدوا اليوم غارة إسرائيلية في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار، موضحا أن قصف بيروت اليوم غير مقبول وكذلك التوتر على طول الخط الأزرق.

وأوضح الرئيس الفرنسي أن احتكار الدولة اللبنانية لحمل السلاح بدأ في تحقيق بعض النتائج، وعلى الجيش الإسرائيلي الانسحاب من النقاط الخمس في جنوب لبنان.

واقترح ماكرون أن تنتشر قوات اليونيفيل في النقاط الخمس التي تحتلها إسرائيل في جنوب لبنان، مشددا على التزام بلاده بالمسار الذي أطلقه الشركاء الأمريكيين بشأن لبنان.

 

بعد إنذار إسرائيلي، حركة نزوح كبيرة من ضاحية بيروت الجنوبية

 أفادت مراسلة سكاي نيوز بحدوث حركة نزوح كبيرة من أهالي منطقة الحدث بضاحية بيروت الجنوبية بعد إنذار إسرائيلي بقصف أحد المباني.

وأشارت إلى أن المبنى المهدد بالقصف محاط بعدد من المدارس والمباني السكنية، التي يحاول سكانها إخلاءها، وسط زحمة سير كبيرة أدت إلى توقف السير في شوارع الضاحية.

ونشرت وزارة التربية اللبنانية بيانا بتعطيل وإخلاء المدارس والمجمعات التربوية في الضاحية ومحيطها.

وقالت في بيان "نظرا للتهديدات الإسرائيلية المعادية لمنطقة الضاحية الجنوبية ومنطقة الحدث، قررت وزيرة التربية والتعليم العالي دعوة مديري المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة الواقعة في هذه المناطق، ومجمع الرئيس رفيق الحريري الجامعي في الحدث، إلى تعطيلها اليوم وإخلائها من المتعلمين والمعلمين والإداريين، وتوخي الحذر في نقل الأولاد حفاظا على سلامة الجميع".

وفي وقت لاحق، قالت مراسلة سكاي نيوز إن مسيرة إسرائيلية قصفت المبنى المهدد في الضاحية.

وكان الجيش الإسرائيلي شن سلسلة غارات على مناطق في لبنان، إثر إطلاق مقذوفين صاروخيين باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وأفادت المراسلة بشن إسرائيل غارات على أطراف نبع الطاسة وسجد وجبل صافي في إقليم التفاح، وأطراف بلدات عدة جنوبي لبنان، بينها زوطر الشرقية ويحمر الشقيف.

وأصدرت وزارة الصحة اللبنانية بيانا قالت فيه إن"غارة العدو الإسرائيلي على بلدة كفر تبنيت أدت في حصيلة محدثة إلى سقوط قتيل وإصابة 18 شخصا بجروح من بينهم 3 أطفال".

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إسرائيل لبنان ماكرون الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إيمانويل ماكرون

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